Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости определить стабильные источники финансирования космической программы России.

"Важно определить понятные, стабильные источники финансирования отечественной космической программы, потому что от того, что мы в ближайшие годы сделаем в сфере космоса, зависит наше развитие на десятилетия вперед", - сказал Путин в среду на совещании по развитию космической деятельности.

По его словам, при этом получаемые научные знания, технологии должны обязательно конвертироваться в передовые разработки для достижения национальных целей, для освоения Арктики, наращивания обороноспособности страны.

"В целом космический нацпроект призван стать одним из сквозных, интегральных для всех национальных проектов технологического лидерства, ускорять практическую реализацию многих принципиально новых технических решений, в том числе передачи информации с применением квантовых, фотонных технологий, двигать развитие в нашей стране робототехники, передовых материалов, микроэлектроники, био- и медицинских технологий, форсировать создание и развёртывание беспилотных систем", - сказал президент.

По его словам, любые космические проекты всегда сложные и требуют значительных финансовых вложений.