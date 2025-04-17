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ТАСС

Путин видит большие возможности для использования ядерных энергоустановок в космосе

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Президент РФ Владимир Путин (в центре)
Президент РФ Владимир Путин (в центре).
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ ТАСС

Президент РФ отметил, что лидерство России в этой сфере нужно наращивать и дальше

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Лидерство России в сфере использования ядерных энергетических установок в космосе нужно наращивать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

"Созданные еще советскими учеными ядерные энергетические установки уже эксплуатировались на орбите. И на современном этапе с учетом передовых материалов, новых технологий, для реализации таких сложных проектов открываются качественно иные, принципиально новые, большие возможности. Безусловное лидерство России в этой сфере нужно наращивать и дальше", - подчеркнул президент.

По словам Путина, в рамках нового нацпроекта по космосу необходимо обеспечить качественное развитие в области ядерной космической энергетики.

"Имею в виду создание электрореактивных двигателей, других систем, необходимых для автономной работы в различных космических объектах. На первый взгляд то, о чем сейчас говорю, кажется задачами будущего. Но на самом деле по этой тематике в практической плоскости активно работают все ведущие космические державы", - сказал российский лидер.

"В этой связи предлагаю сегодня обсудить основные параметры работы по созданию космической системы со специальной электростанцией и так называемого космического буксира, транспортно-энергетического модуля на базе ядерной энергодвигательной установки. Это масштабные программы, которые реализуются при ведущем участии Роскосмоса, Росатома и Курчатовского института", - добавил он.

Далее Путин обратился к президенту РАН Геннадию Красникову с просьбой рассказать, какие научные направления планируется включить в новый национальный проект по космосу, какие задачи перед собой нужно ставить и какие дополнительные решения необходимы для их успешной реализации. 

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