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ТАСС

Путин перечислил ключевые задачи нового нацпроекта по космосу

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

По словам президента, нацпроект должен четко сформулировать цели космической программы России, а также обозначить инвестиционные ориентиры для технологических компаний

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Новый нацпроект по космосу должен четко сформулировать цели космической программы России, а также обозначить инвестиционные ориентиры для технологических компаний. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

"На какие принципиальные вопросы, считаю, необходимо обратить особое внимание? Прежде всего, нацпроект должен предельно четко и конкретно сформулировать как ближайшие, так и долгосрочные цели космической программы России", - пояснил президент.

Это, по его словам, позволит без промедления поставить предметные задачи перед наукой, системами образования и подготовки кадров. "А это, подчеркну, ключевые составляющие реализации всех проектов технологического лидерства", - отметил глава государства.

"И, конечно, нужно обозначить понятные инвестиционные ориентиры для технологических компаний. Так, вместе с бизнесом уже на горизонте 2030 года предстоит сформировать целую индустрию космических сервисов связи, навигации, получения и анализа спутниковых данных. Разумеется, чтобы гарантировать качество, доступность таких продуктов и услуг, у нас должны быть собственные, передовые, конкурентоспособные решения", - указал Путин. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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