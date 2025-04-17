Путин: проекты в космосе стоят дорого, но они жизненно необходимы РФ

Президент РФ подчеркнул, что важно "определить понятные, стабильные источники финансирования отечественной космической программы"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Космические проекты требуют значительных затрат, но они жизненно необходимы России как большой и суверенной стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по развитию космической деятельности.

"Любые космические проекты - всегда сложные и требующие значительных финансовых вложений. Но они жизненно необходимы России как большой и суверенной стране, если мы таковой хотим оставаться и в таком качестве развиваться дальше", - указал он.

Путин подчеркнул, что важно "определить понятные, стабильные источники финансирования отечественной космической программы". "Потому что от того, что мы в ближайшие годы сделаем в сфере космоса, зависит наше развитие на десятилетия вперед", - добавил глава государства.