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ТАСС

Путин: проекты в космосе стоят дорого, но они жизненно необходимы РФ

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Ракета тяжелого класса «Ангара-А5»
Ракета тяжелого класса «Ангара-А5».
Источник изображения: Наталья Бережная

Президент РФ подчеркнул, что важно "определить понятные, стабильные источники финансирования отечественной космической программы"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Космические проекты требуют значительных затрат, но они жизненно необходимы России как большой и суверенной стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по развитию космической деятельности.

"Любые космические проекты - всегда сложные и требующие значительных финансовых вложений. Но они жизненно необходимы России как большой и суверенной стране, если мы таковой хотим оставаться и в таком качестве развиваться дальше", - указал он.

Путин подчеркнул, что важно "определить понятные, стабильные источники финансирования отечественной космической программы". "Потому что от того, что мы в ближайшие годы сделаем в сфере космоса, зависит наше развитие на десятилетия вперед", - добавил глава государства. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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