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Путин и Трамп понимают друг друга: переговоры России и США это показали (Le Point, Франция)

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Заседание дискуссионного клуба Валдай в Сочи. День первый.
Заседание дискуссионного клуба Валдай в Сочи. День первый.
Источник изображения: © РИА Новости Антон Денисов

Федор Лукьянов: у Владимира Путина есть самый сильный козырь — терпение

Украинский конфликт начал назревать задолго до 2014 года, причиной было упорное стремление Запада включить Украину в сферу влияния НАТО, отметил главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов в интервью Le Point. После избрания на второй срок Дональда Трампа появился шанс на разрешение этой проблемы.

Анн Нива, специальный корреспондент в Москве

Федор Лукьянов — эксперт по международным отношениям, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" и директор по научной работе Валдайского клуба (российского аналога Давоса). В этом качестве с 2017 года он модерирует ежегодные дискуссии с участием президента Владимира Путина. Le Point встретился с ним в Москве, чтобы обсудить украинский конфликт и американо-российские переговоры, инициированные Дональдом Трампом в попытке положить ему конец.

Le Point: Замечаете ли вы изменения в образе мыслей Владимира Путина с течением времени? Может быть, изменился способ их выражения?

Федор Лукьянов: Нет, его логика остается неизменной. Владимир Путин на 100 процентов уверен в необходимости своих действий. Он считает украинский вопрос экзистенциальным и убежден, что этот вопрос должен быть решен. В последние годы он даже пришел к мысли, что это его долг, потому что следующее поколение этого не сделает. Я не могу заглянуть ему в голову, но я не думаю, что он просто вдруг сказал: так, будем решать все военным путем. Это назревало постепенно. Кризис начался задолго до 2014 года — Россия долгое время искала форму сосуществования с Украиной. Но поскольку ничего не вышло…

То есть это провал?

– Выбор в пользу боевых действий – это в любом случае не успех, а лишь следствие неудачной политики. Со времен распада СССР политика Украины в отношении России была ошибочной. Если мы оказались там, где оказались сегодня, то это потому что на Украине, как и на Западе, не понимали реальную ситуацию. В странах, зависящих от электоральных циклов, лидеры сосредоточены на решении сиюминутных вопросов. Им гораздо сложнее думать о долгосрочных перспективах. У нас же власть не зависит так жестко от выборных циклов, хотя, как и везде, учитывает общественное мнение. При этом Путин убежден, что все взаимосвязано. Это ключевой момент…

Он не единственный, кто так считает…

– Среди западных лидеров таких все меньше. По поводу расширения НАТО, системы европейской безопасности, Украины — российская позиция осталась неизменной. В 2008 году в Бухаресте, на последнем саммите НАТО, который он посетил, Путин сказал Джорджу Бушу: не трогайте Украину, объяснив, что это искусственное государство. Если тронете Украину, мы ответим, предупредил он. Лучше иметь свое видение, истинное или нет, чем не иметь его вовсе.

Россия продолжает бомбить Украину. Путин действительно хочет мира?

– Вспомните войны в Корее и Вьетнаме: мир наступил не потому, что на поле боя перестали стрелять! Во Вьетнаме боевые действия продолжались даже на этапе переговоров. В Корее так же. То же самое происходит сегодня на Украине, но Запад совершенно забыл, что такое боевые действия! Вы привыкли к операциям в Африке, Афганистане, Ираке, но не к вооруженному конфликту между двумя промышленно развитыми государствами. К тому же все эти недавние "войны" заканчивались принятием "стратегии выхода" со стороны США. Но начинать конфликт, чтобы сразу планировать отступление — это глупо (смеется). Боевые действия направлены на достижение результатов, даже если они не всегда достигаются. Россия, например, не достигла своих изначальных целей.

Что вы думаете о переговорах между США и Россией?

– С предыдущей администрацией [Джо Байдена] мы медленно, но верно продвигались к конфликту с НАТО. Но американцы поняли: если Россия проиграет, она будет готова использовать все средства, включая ядерное оружие. Теперь, когда к власти вернулся Дональд Трамп, диалог полностью изменился. Конечно, наивно было думать, что американский президент за 24 часа остановит конфликт, длящийся 40 лет, но на прошлой неделе Путин и [спецпосланник Трампа] Уиткофф проговорили четыре с половиной часа.

Это хороший знак?

– Очень позитивный. Во-первых, это означает, что мы вернулись к дипломатии XIX, если не XVIII века — дипломатии королей и императоров, которые в конечном итоге сами решают, как урегулировать ситуацию. Во-вторых – и этого на Западе не понимают – в последние десятилетия после холодной войны все дипломатические процессы, будь то Югославия или Ближний Восток, проходили под диктовку США. Речь шла не о сближении двух разных точек зрения, а о подтягивании всех к американской позиции. Сегодня впервые ни американцы, ни русские не знают, чем все закончится. Отсюда необходимость встреч. Ранее мы находились в дипломатическом и военном тупике.

Значит, мы вышли из тупика?

– Он сохраняется в том смысле, что ничего кардинально не изменилось, но переговоры идут! Что касается Украины, она остается очень зависимой: допустим, США договорятся с Россией, и Трамп перестанет ее поддерживать — она не выстоит, а Европа не заменит США.

Со времен Второй мировой войны считается, что границы нерушимы.

Однако за прошедшие годы некоторые границы изменились: СССР распался по внутренним причинам, как и Югославия, Чехословакия… В 2014 году Россия отошла от этого принципа в Крыму. Теперь же все иначе: действия Израиля на Голанских высотах кажутся нормой, а Трамп рассуждает о Гренландии! С другой стороны, XX век породил культ суверенных государств. Деколонизация создала множество новых стран, но многие из них не способны существовать самостоятельно. А что Трамп предлагает Украине? Сделку по ее минеральным ресурсам — по сути колониальную схему! Таковы мировые тенденции…

В этом плане взгляды Трампа и Путина схожи?

– Думаю, они понимают друг друга, и таких лидеров будет все больше. Исключением останется Европа: в нынешнем своем устройстве она не может адаптироваться к новому миру, где правят бал национальные интересы.

Почему?

– Потому что Европа — не государство! Этот конфликт показал, что Европа застряла в ушедшей эпохе.

Был момент, когда Путин хотел сблизиться с Европой. Почему он передумал?

– Потому что его планы провалились. Не было более прозападного президента, чем Путин в первые 3–4 года его правления. После того, как он навел порядок в стране и приструнил олигархов, он заинтересовался Европой: у нас есть ресурсы и люди, у вас — технологии и деньги…

Путин тогда отлично ладил с Шираком, Шредером и Берлускони. Россия была готова войти в западноцентричную систему, но на своих условиях, потому что Россия — это не Польша, не Прибалтика и не Румыния. Мы не стали бы стоять в очереди на вступление в ЕС. Если бы нам удалось тогда договориться об особых условиях! Но дискуссии так и не дошли до этой стадии, потому что нам дали понять, что мы должны следовать определенной процедуре. На геополитические аргументы Путина ответили бюрократией.

Так родилось разочарование?

– Скорее, это произошло после истории с Ираком, когда Путин поддержал Ширака и Шредера, выступив против действий США. В 2003 году, когда стало ясно, что США нападут, Россия заняла такую позицию: вы совершаете грубую ошибку, но это ваши проблемы. Не желая портить отношения с Бушем, Путин не собирался открыто выступать против Соединенных Штатов. Но Франция и Германия выразили свое несогласие с Вашингтоном. И талантливый Ширак убедил Путина. В результате Путин поставил на кон свои отношения с Бушем, полагая, что его жест будет оценен и изменит наши отношения с Европой!

Ожидали ли вы такой жесткой реакции Европы на вторжение в Украину?

– Не настолько. Наши руководители думали, что реакция будет резкой, но недолгой… "Денацификация" превратилась в стремление к смене режима в Киеве. А "демилитаризация" — это скорее вопрос гарантии того, что Украина не станет членом НАТО и не превратится в военную державу.

Но она уже стала военной державой!

– Это так, и я не понимаю, как после этого конфликта ЕС может не принять Украину в свои ряды. Европу ждут грандиозные перемены. И все же переговоры в Стамбуле весной 2022 года предполагали ограничение военного потенциала Украины. Хотелось бы вернуться к этому. Думаю, американцы будут склонны скорее признать контроль России над новыми территориями. С другой стороны, я не думаю, что мы достигнем соглашения, которое полностью удовлетворит Россию.

Путин не готов идти на компромиссы. Но он реалист и понимает, что нельзя получить все… У него есть самый сильный козырь — терпение. Мы более или менее осознаем, что где конфликт остановится, там и закрепятся границы России. Дальше не пойдет.

– В Европе мало кто так думает.

С одной стороны, западные СМИ говорят, что Россия слаба, с другой — что она пойдет дальше! Но у России нет намерений идти дальше. Тем более что, как отмечает Путин, глобальная стратегическая ситуация еще изменится. Охлаждение США к Европе началось не с Трампа, а Китай неизбежно усиливает свои позиции, бросая вызов Америке. Так что история вращается не только вокруг Украины.

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