Путин не знает, будут ли "яблони цвести" на Марсе

Президент призвал думать о покорении дальнего космоса

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Человечество будет стремиться к покорению Марса, и в России тоже надо об этом думать. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами Бауманки.

В ходе общения со студентами МГТУ им. Н. Э. Баумана зашла речь о покорении дальнего космоса. В связи с этим глава государства вспомнил популярную в советское время песню "На Марсе будут яблони цвести".

"Не знаю, как насчет яблонь, но в целом, конечно, то, к чему человечество, безусловно, будет стремиться. И здорово, что сейчас вы думаете об этом, планируете свою часть. Мы сегодня, сейчас прямо будем говорить о планах развития Роскосмоса, нашей космической деятельности, об этом тоже поговорим, о дальнем космосе", - рассказал президент.