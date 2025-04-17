Путин призвал продлить программу запуска студенческих космических аппаратов

Эта программа заканчивается в 2025 году

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею продлить программу запуска студенческих аппаратов в космос.

В ходе посещения МГТУ им. Н. Э. Баумана Путин поговорил с учащимися университета. Один из студентов рассказал президенту о том, как Роскосмос запускает разработанные студентами аппараты в космос. Беседуя с главой государства, студент обратил внимание Путина на то, что программа запуска студенческих аппаратов закончится в 2025 году.

"Надо продлевать, я вас услышал. Вас поняли, как говорят в деревне иногда", - с улыбкой сказал Путин, сделав ударение в слове "поняли" на второй слог.

Собеседник президента также поделился, что именно он в 2017 году в Сириусе демонстрировал главе государства свой первый школьный спутник. "Как сейчас помню", - с улыбкой ответил президент и поздравил студента с последующим успешным запуском аппарата.