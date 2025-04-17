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Военное обозрение

СВР России: Основную деструктивную роль в украинском конфликте играет Великобритания

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Источник изображения: topwar.ru

Основную деструктивную роль в украинском конфликте играет Британия, выступающая против мирного соглашения. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

Великобритания всячески поощряет киевский режим, пришедший к власти на националистических лозунгах и всячески поддерживающий нацизм. В этом нет ничего удивительного, именно Британия придумала геноцид и концентрационные лагеря, а также стояла у истоков холодной войны между Западом и СССР. Сейчас британцы играют основную роль в затягивании конфликта и выступают против мирного соглашения.

У аналитиков не вызывает удивления лидирующая деструктивная роль Лондона в украинском конфликте. Англичане всячески поощряют киевский режим, который восхваляет сражавшихся на стороне Гитлера карателей, бандеровских палачей, а сегодня сам совершает многочисленные преступления против человечности.

- заявили в СВР.

Нынешний разлад Евросоюза и США тоже случился не без участия Британии, пытающейся занять лидирующие позиции в разваливающейся коалиции западных стран. На данный момент Лондон занимает противоположную США позицию, хотя делает вид, что всё хорошо. В то же время разлад между Лондоном и Брюсселем с одной стороны и Вашингтоном с другой ситуативно сближает позиции России и США. В западных экспертных кругах выражают надежду, что Трамп и Путин не допустят перехода конфликта на Украине в более глобальный, чего и добивается Британия, поставившая себе задачу любым способом ослабить Россию.

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