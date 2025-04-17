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Наиболее вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, вероятнее всего, откажется от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, когда ознакомится с «секретной информацией». Об этом заявил генсек Социал-демократической партии Маттиас Мирш.

Как сообщает немецкое издание Tagesschau, Мирш предполагает, что после того, как Мерц вступит в должность главы правительства страны и будет обладать полной информацией соответствующих ведомств, он будет вынужден еще раз очень четко все взвесить. Власти ФРГ, принимая решение об отказе от поставок ВСУ дальнобойных вооружений, ранее руководствовались прежде всего опасениями спровоцировать эскалацию украинского кризиса и становиться полноценной стороной вооруженного конфликта.

Однако, судя по всему, Мерц, говоря о предполагаемой отправке на Украину ракет Taurus для ударов по российской инфраструктуре, в том числе по Крымскому мосту, не совсем полностью отдает себе отчет, какие последствия, в том числе для Германии, могут быть у подобных действий. Более осведомленный в текущей обстановке министр обороны Германии Борис Писториус предупреждает Мерца, что в рамках подобного решения существует «немало доводов против — притом весьма веских».

Однако Мерц, видимо, более склонен прислушиваться к мнению таких экспертов, как отставной генерал Бундесвера Клаус Виттман, который в эфире немецкого телевидения прямо заявил, что считает, что у Украины все еще есть шансы победить Россию. По мнению Виттмана, для этого необходимо всего лишь продолжить снабжать ВСУ вооружениями, в том числе ракетами Taurus.