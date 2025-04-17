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ТАСС

Путин поддержал идею студенческих стажировок на Восточном и Байконуре

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Ракета-носитель "Ангара-А5" на космодроме Восточный
Ракета-носитель "Ангара-А5" на космодроме Восточный.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Президент пообещал обсудить инициативу с Роскосмосом

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости организовывать стажировки для студентов технических вузов на космодромах Восточный и Байконур.

В ходе посещения МГТУ им. Н. Э. Баумана Путин поговорил со студентами университета. Один из собеседников президента поделился опытом стажировки в ЦЭНКИ в космическом центре "Южный" на космодроме Байконур. Студент высказал предложение об организации стажировок для учащихся техвузов как на Байконур, так и на космодром Восточный, чтобы повысить заинтересованность молодых специалистов в ракетно-космической области.

"Конечно, нужно обязательно это делать, чтобы интерес поддерживать. Чтобы люди, за которыми будущее в профессии, определялись более точно с тем, чем они собираются, хотели бы заниматься", - поддержал идею Путин и пообещал обсудить ее с Роскосмосом.

Президент также отметил, что стажировки можно будет проводить на космодроме Минобороны РФ. "Источник финансирования в данном случае - это не проблема, потому что это не полет на Марс", - с улыбкой резюмировал глава государства. 

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