Путин поддержал идею студенческих стажировок на Восточном и Байконуре

Президент пообещал обсудить инициативу с Роскосмосом

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости организовывать стажировки для студентов технических вузов на космодромах Восточный и Байконур.

В ходе посещения МГТУ им. Н. Э. Баумана Путин поговорил со студентами университета. Один из собеседников президента поделился опытом стажировки в ЦЭНКИ в космическом центре "Южный" на космодроме Байконур. Студент высказал предложение об организации стажировок для учащихся техвузов как на Байконур, так и на космодром Восточный, чтобы повысить заинтересованность молодых специалистов в ракетно-космической области.

"Конечно, нужно обязательно это делать, чтобы интерес поддерживать. Чтобы люди, за которыми будущее в профессии, определялись более точно с тем, чем они собираются, хотели бы заниматься", - поддержал идею Путин и пообещал обсудить ее с Роскосмосом.

Президент также отметил, что стажировки можно будет проводить на космодроме Минобороны РФ. "Источник финансирования в данном случае - это не проблема, потому что это не полет на Марс", - с улыбкой резюмировал глава государства.