Путин: студенческие проекты нужно внедрять в космические исследования

При этом они должны быть конкурентноспособными, подчеркнул президент
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Студенческие проекты нужно внедрять в космические исследования, но они должны быть конкурентоспособными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Одна из студенток обратилась к главе государства с вопросом, возможно ли полноценное внедрение студенческих инициативных проектов в российскую космонавтику. "Не то, что возможно - необходимо, - ответил Путин. - Но, они должны быть, конечно, конкурентоспособными. Они должны быть, желательно, на шаг впереди".