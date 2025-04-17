Путин: студенческие проекты нужно внедрять в космические исследования

Мэр Москвы Сергей Собянин, президент РФ Владимир Путин, ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин и первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

При этом они должны быть конкурентноспособными, подчеркнул президент

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Студенческие проекты нужно внедрять в космические исследования, но они должны быть конкурентоспособными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Одна из студенток обратилась к главе государства с вопросом, возможно ли полноценное внедрение студенческих инициативных проектов в российскую космонавтику. "Не то, что возможно - необходимо, - ответил Путин. - Но, они должны быть, конечно, конкурентоспособными. Они должны быть, желательно, на шаг впереди".