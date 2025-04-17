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ТАСС

Путин назвал РФ привлекательным международным партнером в освоении космоса

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© Сергей Карпухин/ ТАСС
© Сергей Карпухин/ ТАСС.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ ТАСС

Это связано с тем, что у страны есть хорошие наработки в изучении дальнего космоса, отметил президент

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия является привлекательным международным партнером в вопросах освоения космического пространства, в том числе и потому, что еще с прошлого столетия имеет очень хорошие наработки в области изучения дальнего космоса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами.

Один из учащихся в ходе встречи поделился с президентом, что он изучает плазменные энергетические установки, и его, как и многих "бауманцев", очень вдохновляет вопрос изучения дальнего космоса. "Мне кажется, при помощи плазменных двигательных установок это будет намного быстрее и энергоэффективнее", - высказал свою позицию юноша и поинтересовался у президента, будет ли в ближайшие годы в РФ организована поддержка этой сферы со стороны государства и международное сотрудничество.

В ответ глава государства напомнил, что подобные идеи зародились еще в 1960-е годы, и у России в этой области сегодня есть хорошие наработки. "И, конечно, когда мы говорим о дальнем космосе, мы являемся привлекательными для наших возможных партнеров в том числе потому, что у нас есть наработки подобного рода", - объяснил российский лидер. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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