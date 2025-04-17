Летчики не умирают, они улетают на небо!

15 апреля исполнился год со дня смерти Героя Российской Федерации, заслуженного лётчика-испытателя СССР Анатолия Квочура

Герой Российской Федерации, заслуженный лётчик-испытатель СССР Анатолий Квочур. Источник: Валерий Агеев

«Русская летающая легенда», «Летчик от Бога» – так называли его еще при жизни отечественные и зарубежные специалисты и средства массовой информации. Западные обозреватели включили даже Квочура в символическую десятку лучших летчиков-испытателей мира. Именно экипаж Су-30 под его руководством совершил рекордный беспосадочный перелет протяжённостью 12 тысяч 417 километров Москва – Дальний Восток и обратно по маршруту Валерия Чкалова.

За годы работы лётчиком-испытателем общий налет Анатолия Квочура составил около 4 800 часов, из них испытательный – около 3 500 часов (в основном на самолётах-истребителях). Он освоил около 90 типов летательных аппаратов (с модификациями), в том числе провел испытания опытных самолётов МиГ-29, МиГ-29М, МиГ-29К, МиГ-31М, заводские испытания серийных Су-17 и Су-22 различных модификаций (в том числе сдано в Ливии иностранному заказчику 40 самолётов), а также освоил 9 летательных аппаратов стран НАТО.

Об этом летчике много написано, но наиболее честные и правдивые воспоминания остались у его родных, друзей и его соратников по испытательной работе.

Вы знаете, каким он парнем был?

Особый интерес вызывают уникальные пилотажные выступления российских летчиков по всему Земному шару. «Циркачество» – так с сарказмом Квочур подчёркивал малозначительность публично-показной стороны демонстрационных полётов в сравнении со всем объёмом его испытательной, исследовательской, смысловой деятельности.

Однако он сам часто участвовал в этом цирке и это участие приносило довольно приличные дивиденды. В частности, как рассказывал Герой России, заслуженный летчик-испытатель РФ А.Гарнаев, в 1999 году в Малайзии Квочур с блеском показал пилотаж на истребителе Су-30. Глава Малайзийского государства доктор Махатхир Мохамад так впечатлился этим показом, что подписал российско-малайзийскую сделку более, чем на полтора миллиарда долларов по поставке восемнадцати машин Су-30 с расширенными комплектами вооружения. И это произошло в отсутствии представителей Росвооружения и руководства предприятия-производителя истребителей!

Источник: Валерий Агеев

Однако сам Квочур едва не стал жертвой этого «цирка». 8 июня 1989 г, во время демонстрации МиГ-29 во французском Ле-Бурже, в двигатель его самолета попала птица. Пилот вынужден был катапультироваться.

Позже, комментируя происшедшее, Герой Советского Союза парашютист-испытатель Олег Хомутов, испытывавший в своё время тот тип катапультного кресла К-36, на котором спасся Квочур, скажет – что определяющим в данной ситуации явилось всё-таки огромное везение

На сей раз Анатолию точно повезло. И уже через полтора месяца он полетел демонстрировать пилотаж МиГ-29 на канадском международном авиасалоне Абботсфорд-1989. В августе 1990 года произошло его второе катапультирование из МиГ-29УБ над аэродромом Саки.

Как заявил заслуженный летчик-испытатель РФ Владимир Бирюков, Анатолий Квочур был вехой и при всей своей скромности оставил след, он был первопроходцем с характером настоящего мужчины - это было видно даже по почерку в полетах.

Источник: Валерий Агеев

Особенно его характер проявился 8 сентября 2006 г. , когда летчики Пилотажно-исследовательского центра (ПИЦ) Анатолий Квочур и Сергей Коростиев осуществили беспрецедентный по своей дальности и продолжительности для самолета-истребителя беспосадочный перелет по замкнутому маршруту через всю страну – из подмосковного Жуковского до острова Чкалова на Дальнем Востоке и обратно.

Перелет, выполнявшийся на двухместном истребителе Су-30 и включавший пять дозаправок в воздухе, был посвящен 70-летней годовщине исторического полета экипажа Валерия Чкалова на самолете АНТ-25 до острова Удд, ныне носящего имя этого легендарного советского пилота. За 13 ч 09 мин летчики ПИЦ преодолели 12,5 тыс км по замкнутому маршруту.

Для дозаправок истребителя на маршруте полета ВВС России выделили два самолета-заправщика Ил-78 из состава 203-го Орловского отдельного гвардейского авиаполка самолетов-заправщиков. Один из них пилотировал Владимир Бирюков.

Он напомнил о совместной разработке с Квочуром, которая позволила осуществлять дозаправку в воздухе в облаках.

-Мы придумали систему, одним из авторов которой являлся Анатолий. Ее пытались внедрить на самолетах дальней авиации, чтобы оптимизировать, обезопасить сам процесс заправки. Обычно стыковка самолета заправляемого танкера происходит в видимых визуальных условиях. Система, которую мы испытывали, позволяла делать заправку в облаках, точность была до одного метра..

Бирюков отметил, что настойчивый и жесткий характер Квочура помог российской авиации в 90-е годы «не загнуться, не погибнуть». Также Квочур был у истоков многих важных разработок, которые двигали вперед отечественное авиастроение.

По словам жены летчика Ольги, до 65 лет Анатолий Квочур летал на истребителях, «горел» идеями, любил свою профессию и постоянно совершенствовался в ней. Все, чего он касался, старался делать максимально хорошо.

– Это человек, который не отдыхал никогда. Постоянно в работе, постоянно в идеях, в какой-то деятельности. Наша семья понесла невосполнимую утрату. Мы скорбим, но знаем, что память о нем останется в сердцах и душах людей еще на долгие годы.

Учитель, воспитай ученика, чтоб было, у кого потом учиться!

В становлении Квочура в течение всей жизни огромную роль играло понятие «Учитель» с большой буквы. Для него таковыми были в детстве отец и мать, затем дед и крестный, первая учительница Надежда Петровна, преподаватели математики и физики в старших классах.

В Ейском высшем военном авиационном училище летчиков имени В.М. Комарова Анатолию Квочуру так же повезло на учителей. Его учителя – летчики-инструкторы старший лейтенант Засько Иван Николаевич, капитан Никитенко Ким Владимирович и старший лейтенант Кондратьев Валерий Иванович были настоящими патриотами своего дела, хорошими, а в чем то даже лучшими специалистами в учебных полках училища.

И после училища, когда в 1973 году лейтенанта Квочура направили для прохождения боевой службы в Группу Советских войск в Германии, ему посчастливилось встретиться с настоящими мастерами своего дела. Один из них - заместитель командира боевого полка Леонтий Николаевич Григорьев, был для молодого летчика образцом не только летного профессионализма, но и мужества. Однажды на самолете Григорьева Су-7Б с бомбовым грузом во время учений над населенным пунктом остановился двигатель. С риском для жизни он увел самолет в безопасную зону и катапультировался почти с нулевой высоты.

Как вспоминал сам летчик, именно встреча с Александром Васильевичем Федотовым, выдающимся летчиком-испытателем, шефом-пилотом ОКБ имени Микояна в декабре 1975 произвела на него настолько сильное впечатление, что он хранил воспоминания о ней всю жизнь.

Это был человек с волевым лицом и проницательным взглядом. Он показался Квочуру очень строгим. В беседе с летчиком Федотов сказал ему:

- Знай, в нашу профессию «за уши» не тянут. Не буду тянуть и тебя. Расскажу все, что нужно сделать, остальное будет зависеть только от твоих усилий.

После окончания Школы летчиков-испытателей А.В.Федотов подчеркнуто не интересовался судьбой своего протеже. Лишь в 1981 году, когда из-за травм, полученных в результате аварий, одновременно три ведущих летчика-испытателя ОКБ имени Микояна, включая самого Федотова, на некоторое время выбыли из строя, Федотов организовал приказ Министра авиационной промышленности о переводе летчика-испытателя Комсомольского-на-Амуре авиационного завода Анатолия Квочура в ОКБ имени Микояна.

Анатолий Квочур, как и многие другие летчики-испытатели КБ Микояна, считали себя учениками А.В.Федотова. Именно он стал для них разработчиком философии летных испытаний. До него такую же роль в развитии школы летных испытаний сыграл шеф-пилот Квочура Григорий Александрович Седов. Школу Седова - Федотова Анатолий Николаевич называл школой безопасных и результативных испытаний. Благодаря этой школе многие летчики прожили летную жизнь и принесли государству немалую пользу.

Как писал Герой России, заслуженный летчик-испытатель РФ Александр Гарнаев, отдельная величайшая заслуга Анатолия Николаевича Квочура – профессионально взрощенные им “воспитанники”: среди нас, его питомцев, целый ряд Героев России, Заслуженных лётчиков-испытателей РФ, с честью и достоинством несущих его светлое имя через годы-десятилетия самых сложных полётов на самой передовой авиатехнике.

В возрасте, когда тебе далеко за 60 (из них больше 40 лет пролетал), размышлял Гарнаев, порой оглядываешься и несколько переоцениваешь своих учителей, наставников, инструкторов – всем им ты безмерно благодарен за то, что вылепили из тебя Человека Летающего. Но память о некоторых, совсем немногих, продолжает и дальше волновать: даже простые воспоминания о них заставляют тебя переосмыслять себя-нынешнего – хочется продолжать брать с них пример, стремиться быть похожим на ушедших… Мой Учитель Анатолий Квочур – именно из таковых, он повседневно продолжает жить во мне!

Анатолий Квочур скончался 15 апреля 2024 года за 1 день до своего 72-летия после продолжительной болезни. Похороны прошли 17 апреля, в Жуковском состоялось отпевание в храме Преображения Господня, после чего лётчик отправился в последний путь к месту захоронения на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».

Могила Анатолия Квочура. Источник: Валерий Агеев

Валерий Агеев