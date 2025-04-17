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Военное обозрение

Чешский поставщик реактивных двигателей для ВСУ наращивает производственные мощности

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Источник изображения: topwar.ru

Многие компоненты украинских ракет и дронов поставляются из Чехии, и спрос на них только растет. Поэтому чешский поставщик реактивных двигателей для ВСУ компания PBS Group активно наращивает производственные мощности.

Об этом в интервью для местного журнала CZDEFENCE рассказал генеральный директор компании Павел Чехал.

Он рассказал о планах открыть новое подразделение по производству авиационной техники в городе Велка-Битеши. Он будет специализироваться исключительно на производстве реактивных двигателей для ракет и беспилотников. Инвестиции в этот филиал составляют миллионы долларов.

По словам Чехала, компания в этом году уже увеличила объемы производства реактивных двигателей на 220 процентов.

Мы реагируем на растущий глобальный спрос

- пояснил руководитель предприятия.

По его словам, двигатели, создаваемые PBS Group, востребованы у производителей беспилотной техники и в оборонной отрасли.

Эти инвестиции в самые современные технологии еще больше укрепят наши позиции как ведущего мирового производителя в сфере авиации и обороны

- заявил Чехал.

Месяцем ранее в компании заявляли о намерении нарастить объем производства реактивных двигателей еще в два раза. А в феврале было объявлено о планах открыть завод по выпуску такой продукции на территории США, в штате Джорджия. Двигатели, которые там будут выпускать, в первую очередь предназначены для американских и украинских потребителей.

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Страны
США
Чехия
Проекты
БПЛА
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