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Интерфакс-АВН

Путин осмотрел выставку разработок "Бауманки", в частности - БПЛА "Дельта У"

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МГТУ им. Баумана
МГТУ им. Баумана.
Источник изображения: industry-hunter.com

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин посетил выставку разработок МГТУ имени Баумана.

На выставке, в частности, представлены беспилотник с двигателем внутреннего сгорания "Дельта У", а также мультиспектральные маскировочные костюмы.

Дальность полета данного БПЛА составляет 380 километров, масса полезной нагрузки - до 5 кг, время полета - 120 минут, а максимальная горизонтальная скорость - 230 км в час, говорится в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию.

Часть выставки посвящена транспортным технологиям. В числе разработок - трелевочный трактор "Лесник-2", погрузочно-транспортная машина, электрический минипогрузчик, багги Чаборз М4, автобус ЛиАЗ New Generation.

В ходе посещения университета Путин ознакомился и с макетом корпуса Квантум Парк. Междисциплинарный кластер квантовых, фотонных и флюидных технологий объединит 25 уникальных лабораторий для выполнения исследований, разработок, контрактного производства и сервиса.

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ГАЗ Группа
Чаборз
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Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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