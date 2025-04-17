Путин осмотрел выставку разработок "Бауманки", в частности - БПЛА "Дельта У"

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин посетил выставку разработок МГТУ имени Баумана.

На выставке, в частности, представлены беспилотник с двигателем внутреннего сгорания "Дельта У", а также мультиспектральные маскировочные костюмы.

Дальность полета данного БПЛА составляет 380 километров, масса полезной нагрузки - до 5 кг, время полета - 120 минут, а максимальная горизонтальная скорость - 230 км в час, говорится в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию.

Часть выставки посвящена транспортным технологиям. В числе разработок - трелевочный трактор "Лесник-2", погрузочно-транспортная машина, электрический минипогрузчик, багги Чаборз М4, автобус ЛиАЗ New Generation.

В ходе посещения университета Путин ознакомился и с макетом корпуса Квантум Парк. Междисциплинарный кластер квантовых, фотонных и флюидных технологий объединит 25 уникальных лабораторий для выполнения исследований, разработок, контрактного производства и сервиса.