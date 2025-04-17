Топ-менеджеры предприятий ОПК будут изучать стратегический менеджмент в Академии Ростеха

Программа направлена на усиление управленческого потенциала, создание эффективных бизнес-моделей и выработку актуальной стратегии для каждого предприятия Госкорпорации

Академия Ростеха организует специализированную программу «Стратегический менеджмент» для руководителей предприятий Госкорпорации Ростех. Программа рассчитана на четыре месяца, ее пройдут более 60 генеральных директоров, их заместителей, директоров по стратегии, других руководителей организаций Корпорации. Полученные по итогам обучения знания и компетенции позволят актуализировать стратегии предприятий и обеспечить их исполнение.

Программа, разработанная Академией Ростеха и Департаментом стратегии, мотивации и организационной эффективности Государственной корпорации «Ростех», содержит теоретические и практические блоки. Ключевой фокус программы направлен на усиление управленческого потенциала, создание эффективных бизнес-моделей и выработку актуальной стратегии для каждого предприятия в составе Корпорации.

При разработке структуры обучения учтены основные цели актуализированной стратегии Корпорации, в том числе поддержка реализации ключевых государственных задач, технологическое развитие, решение вопросов безопасности страны, создание высококонкурентной продукции, создание экосистем производственно-технологического развития.

«В 2025 году будет актуализирована стратегия развития Ростеха, аналогичные процессы будут реализованы на уровне каждого холдинга в ее составе. Корпорация объединяет сотни предприятий российской промышленности, представляющих самые разные отрасли. Чтобы эффективно управлять этими активами, важно регулярно обновлять компетенции наших руководителей, отвечающих за стратегическое планирование и развитие. Обучение стратегическому менеджменту играет важную роль в формировании взвешенных решений и способствует укреплению позиций наших предприятий в меняющейся экономической и геополитической ситуации», — отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Программа включает девять модулей, практические задания и тесты. В 2025 году обучение по программе «Стратегический менеджмент» пройдут руководители предприятий холдингов Ростеха: КРЭТ, «Вертолеты России», «Нацимбио», ОАК, ОДК, ОНПП «Технология», ОПК, «Ремвооружение», «Спецхимия», «Уралвагонзавод», «Швабе», «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт».

«Практика показывает: знания и навыки, приобретенные участниками программы, активно применяются в повседневной деятельности. Мы видим это по проектам и документам, над которыми работаем в последнее время. Количество слушателей на потоке в этом году увеличилось на 32% по сравнению с предыдущим годом. Как академический директор программы, я особо ценю обратную связь от участников, поскольку она подтверждает значимость и востребованность нашего курса», — рассказал заместитель директора департамента стратегии, мотивации и организационной эффективности Госкорпорации Ростех Василий Пономарев.