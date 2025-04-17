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Техкульт

Пентагон расторгает сомнительные контракты и перенаправляет средства на гиперзвук и ИИ

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Пентагон

Новому министру обороны США Питу Хегсету досталось тяжелое наследство — гигантский военный бюджет в $850 млрд., к которому присосалась целая коррупционная сеть со множеством сомнительных контрактов на миллиарды долларов.

Уже известны первые результаты — П. Хегсет аннулировал контракты на оказание «консультационных» и других второстепенных услуг на сумму $5,1 млрд. Речь идет, в первую очередь, о расторжении контрактов с крупными консалтинговыми фирмами Accenture, Booz Allen и Hamilton Deloitte. В опубликованном на Х видео глава оборонного ведомства сообщил, что только на этом удалось сэкономить около $2 млрд. Под сокращения также попали контракт ВМС США на консалтинговые услуги на $500 млн. и соглашение с посредником по продаже облачного ПО на $1,4 млрд. Не «устоял» и контракт с DARPA на $500 млн. — Пентагон отказался от предлагаемых агентством IT-услуг, как и ряда других весьма сомнительных программ многообразия, равноправия, инклюзивности, климатических инициатив и других. По заявлению П. Хегсета, все сэкономленные средства будут перенаправлены на повышение боеготовности, развитие передовых технологий и укрепление национальной безопасности, включая, системы ПРО, создание гиперзвукового оружия, ИИ и системы кибербезопасности.

Александр Агеев

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США
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