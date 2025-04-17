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Flotprom

Российский флот проектируют 89 конструкторских бюро

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Модель корабля обеспечения и поддержки в Арктической зоне проекта 15550 (шифр "Хаски") для ВМФ России разработки АО "Невское проектно-конструкторское бюро" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия 2024"
Модель корабля обеспечения и поддержки в Арктической зоне проекта 15550 (шифр "Хаски") для ВМФ России разработки АО "Невское проектно-конструкторское бюро" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия 2024".
Источник изображения: paluba.media

Количество КБ-проектантов судов и морской техники вновь увеличилось. Если в первом квартале 2024 года на российском рынке работали 83 конструкторских бюро, то к аналогичному периоду 2025 года их количество достигло 89. При этом две проектные организации ушли с рынка.

Из 98 проектов 39 дошли за 2024 год до стадии технического проектирования, остальные находились на ранних стадиях проектирования (концептуальные и эскизные проекты).

Малотоннажные суда (с двигателями до 450 кВт) составили 25% от общего объема проектов отечественных КБ. Несмотря на растущий объем рынка гражданского судостроения, в сегменте проектирования флота обострилась конкуренция. Наибольшее разнообразие проектов предлагается КБ в сегменте морских и речных буксиров. Также, в связи с уходом зарубежных проектных организаций, ведется борьба за направление самоходных земснарядов и бункеровщиков.

Впервые были представлены специализированные суда для обслуживания рыбных ферм. Также новые КБ выходят в сегменты проектирования судов на СПГ и электротяге, создавая конкуренцию традиционным производителям такого флота.

Отмечается ускорение перехода проекта по стадиям жизненного цикла. Так, в нескольких случаях путь от эскизного до технического проекта, а затем и до закладки судна был пройден всего за полгода.

Справка Mil.Press FlotProm

Аналитическая сводка подготовлена на основе данных ежеквартальных отчетов аналитической группы Hardwork.Consulting "Диверсификация: опережающий мониторинг". Это уникальный для судостроительного рынка проект, направленный на предоставление преимуществ отечественным предприятиям-производителям судового комплектующего оборудования перед поставщиками импортной продукции. Справки по телефонам: +7 (499) 703–32–93, доб. 105 | +7 (812) 309–84–28

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