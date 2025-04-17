Польская техника уничтожена на Украине. "Это наше польское проклятие" (Komputer Swiat, Польша)

KS: русские уничтожают лучшие польские дроны на Украине

Помимо оружия Польша передала Украине свои лучшие дроны FlyEye. Однако недавно стало известно, что русские успешно их сбивают, сообщает KS. Эта новость ввергла поляков в депресию. Картина вырисовывается ужасающая — по беспилотникам страна отстает от России и Украины лет на десять.

Польша предоставила Украине много ценной техники. Помимо ракет Piorun или танков PT-91 Twardy Варшава передала Киеву беспилотники FlyEye производства польской компании WB Electronics. Недавно появилось два видео, на которых русские, уничтожают два этих польских БПЛА.

Украинцы еще в 2024 году начали использовать одноразовые FPV-дроны для уничтожения разведывательных БПЛА, специализированных крылатых боеприпасов и даже российских боевых вертолетов, нанося войскам противника на фронте крупный ущерб при минимальных затратах. Похоже, русские переняли этот метод, в чем, к сожалению, пришлось убедиться украинским операторам беспилотников FlyEye польского производства.

В пророссийских ТГ-каналах появились кадры перехвата двух беспилотников FlyEye в апреле 2025 года. Судя по описанию, на кадрах запечатлены боевые действия в Сумской области — на украинской территории, соседствующей с Курской областью. Хотя украинцы отступили и заметно сократили свои операции на Курщине, на северном участке российско-украинской границы постоянно идут бои.

Эксперт анализирует уничтожение беспилотника FlyEye на Украине. "Это наше польское проклятие".

Дрон FlyEye — это очень ценная техника для наблюдения, которое стоит на вооружении польской армии и других силовых структур (например, пограничников), и, как отмечает журналист портала StrefaObrony и гражданский эксперт по вооружению Давид Камизеля (Dawid Kamizela), это одно из основных средств разведки в польских вооруженных силах. В нормальных условиях для уничтожения такого дрона нужна очень хорошая "глушилка", поскольку отследить и уничтожить FlyEye классическими противовоздушными средствами (переносные ЗРК, комплексы ПВО) очень сложно.

Использование недорогих FPV-дронов в контексте потенциального конфликта со странами НАТО, включая Польшу, дает русским огромное преимущество. В кратком анализе на сайте X(бывший Twitter) Камизеля отмечает следующее:

"Общаясь с людьми в наших общевойсковых бригадах и подразделениях ПВО, я увидел весьма пессимистичную и даже ужасающую картину. Как с точки зрения беспилотной техники, так и с точки зрения использования дронов мы отстаем как минимум на десятилетие", — пишет эксперт.

В своем следующем посте Камизеля добавляет, что с начала российской операции на Украине польские военные сами проявляют "низовую инициативу":

"Они пытаются наблюдать за реалиями конфликта на Украине, собирают общедоступную информацию и, часто по неофициальным каналам, через гражданских лиц, достают различные пособия, материалы и данные с Украины".

"Я сейчас выскажу банальную мысль, но здесь проявляется наше польское проклятье — абсолютное отсутствие систематичности. При столь значительной “насыщенности” зоны конфликта польскими добровольцами, сотрудниками военных компаний и другими “ресурсами”, то, насколько мал объем информации, который попадает в польскую армию, удручает", — добавляет в заключение Камизеля.

Польские военные экспериментируют с кустарным производством FPV-беспилотников, однако эксперты указывают на отсутствие системных решений в контексте противодействия дронам-камикадзе и использования их в своих подразделениях. (…)

FlyEye — на что способен польский разведывательный беспилотник

Польские разведывательные БПЛА FlyEyeпредназначены в первую очередь для разведки и не несут никакого вооружения. Аппарат можно подготовить к взлету за 10 минут, для этого не нужна специальная взлетная полоса или аэродром (12-килограммовый дрон запускает оператор с рук). FlyEye был разработан компанией WB Electronics. Он может работать на высоте до 5 км и на расстоянии до 30 км (дальность полета увеличивается до 60 км при использовании мобильной наземной станции).

На одной зарядке FlyEye способен провести в воздухе от 2 до 4 часов, крейсерская скорость польского дрона составляет 120 км в час. Благодаря электродвигателю беспилотник работает очень тихо, что позволяет вести эффективное наблюдение. Модуль с соответствующей аппаратурой видеокамерами расположен в нижней части фюзеляжа и при посадке отбрасывается, а затем спускается на парашюте.

Сама конструкция опускается на землю по глиссаде. FlyEyeтакже адаптирован для работы без участия человека и может перемещаться по заранее спланированному маршруту. Такими устройствами могут пользоваться, в частности, пограничники.

Автор: Бартош Витошка (Bartosz Witoszka)