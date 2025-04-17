За неуступчивостью России на переговорах о прекращении огня стоит новая и высокоэффективная тактика (JB Press, Япония)

JBpress: за несгибаемостью России на переговорах стоит новая эффективная тактика

Россия не готова смириться с навязанными условиями перемирия и выдвигает свои требования, пишет JBpress. Москва может себе это позволить: многообещающие военные стратегии дают ей огромное преимущество на поле боя. Всего три пункта — и ВСУ в тупике.

Число атак с использованием высотных беспилотников резко возросло на фоне постепенного отказа от танковых прорывов

После инаугурации новоиспеченный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приступил к реализации своего предвыборного обещания: начались переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной. Вашингтон занял свою любимую роль посредника.

Стороны встречались 11 марта. 18 марта лидеры США и России провели телефонный разговор. Пока что перемирия достичь не удалось, однако стороны достигли соглашения о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры. Эта договоренность была крайне невыгодна для Украины, но под давлением Соединенных Штатов им пришлось пойти на компромисс. Вся выгода досталась Российской Федерации: нефтяные объекты имеют для нее жизненно важное значение.

Российская Федерация не готова идти на предлагаемые варианты перемирия и выдвигает свои требования. Параллельно разрабатываются новые многообещающие военные стратегии.

В первую очередь речь идет об атаках с использованием дронов-камикадзе (беспилотников), которые не боятся сбивания. Второй пункт стратегии — атаки трудносбиваемых баллистических ракет. И третий пункт — продолжение сквозных атак пехоты.

Значительное увеличение числа атак с использованием дронов-камикадзе

Серьезно возросло количество атак с использованием беспилотников. Главным образом, речь идет о БПЛА "Шахед".

До июля 2024 года число таких атак составляло около 500 в месяц. Начиная с августа 2024 года, отмечается взрывной рост: в частности, в феврале и марте текущего года ежемесячно производилось примерно 4000 пусков. В среднем это свыше 130 атак в день.

Использование беспилотников не слишком отягощает военный бюджет. Неудивительно, что эта привлекательная стратегия продолжает успешно применяться Российской Федерацией.

Для нейтрализации атак российских беспилотников используются средства радиоэлектронной борьбы, в результате чего они либо естественным образом падают, либо перенаправляются в сторону России или Беларуси. На февраль 2025 года получалось нейтрализовать около 40% атак. Однако в марте Россия изменила методику совершения атак с использованием беспилотников.

В частности, БПЛА приближаются к цели на такой высоте, где их не может достичь огонь зенитных орудий или где их будет трудно поразить, а затем пикируют на цель. Сбивать беспилотники стало куда сложнее.

Новый метод атаки усложняет противодействие беспилотникам: количество устройств, нейтрализованных средствами радиоэлектронной борьбы, сократилось на 240 единиц, с 1580 до 1340. РЭБ Украины пропускают в среднем 430 единиц БПЛА в месяц. В процентном отношении этот показатель составляет 10% против 4% за полгода, прошедшие с августа 2024 года до февраля текущего года.

Ущерб от пропущенных беспилотников весьма велик, что играет Российской Федерации на руку.

Применение подобных атак не нарушает соглашение о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но мешает Украине принимать контрмеры. Вполне вероятно предположить, что Кремль не откажется от такого эффективного способа ведения боевых действий. В сложившихся обстоятельствах Москве не выгодно соглашаться на перемирие.

Потенциальным выходом из сложившейся ситуации были бы поставки Украине средств ПВО для отражения атак БПЛА, но насколько это достижимо, пока неизвестно.

Частота атак сократилась, но возросло количество трудносбиваемых ракет

Ранее Россия неоднократно запускала различные баллистические ракеты с воздушных и наземных пусковых установок. Речь идет, в частности, о следующих пусках:

1) Сверхзвуковая крылатая ракета Х-22 "Буря" (по классификации НАТО, "Кухня", Х-32), запущенная с ракетоносца-бомбардировщика Ту-22 (по кодификации НАТО: Backfire). Сбить не удалось.

2) Стратегические крылатые ракеты Х-101 KODIAK, запущенные с ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear) и Ту-160 (Blackjack) с расстояния около 2000 километров. По заявлению Украины, почти все ракеты были сбиты.

3) Ракеты комплекса "Искандер-М" и "Кинжал" были сбиты в районах, где размещены украинские ракеты "Патриот".

Количество ракетных атак постепенно снижается: их заменяют беспилотники-камикадзе. Сокращается производство крылатых ракет большой дальности и количество их пусков.

Следует отметить, что процент сбивания ракет, выпущенных комплексом "Искандер-М" также упал. Это обусловлено снижением числа ракет Patriot, состоящих на вооружении Украины. В ряде районов, где не развернуты "Патриоты", ракеты комплекса "Искандер-М" и вовсе невозможно перехватить. Вследствие этого командование ВС РФ приняло очевидно выгодное решение: сосредоточиться на пусках "Искандеров". Подобная тенденция наверняка сохранится и в будущем. Таким образом, без поставок ракет Patriot Украину ждет незавидная судьба.

Танковые удары прекращены, но пехотные атаки продолжаются

Сухопутные войска Российской Федерации были переформированы в крупные танковые корпуса. Их специализацией было ведение маневренного ударного боя с использованием танков в качестве основного оружия. Доктрина заключалась в развертывании большого количества боевых машин для скорейшего захвата целей. Однако в нынешних условиях эта тактика признана неэффективной.

Сейчас танки защищают от атак противотанковых ракет и беспилотников при помощи железных сеток и иных аналогов, вследствие чего боевые машины получили название "танки-черепахи". Со временем их стали реже использовать в атаках пехоты: теперь бронетехника используется для переброски солдат к украинским оборонительным позициям.

Переговоры о прекращении огня призваны лишить Россию победы

Российские войска ведут боевые действия, используя свое подавляющее военное превосходство и боевые характеристики.

Примерами этих действий служат внезапные вторжения вдоль всей границы, атаки с применением баллистических ракет, маневренные ударные атаки крупными бронетанковыми силами, воздушные атаки на центральную часть Украины с использованием современных сил и средств, военно-морские операции, противовоздушная оборона для защиты зон боевых действий и территории своей страны, радиоэлектронная борьба с воздуха и земли, крупномасштабные воздушно-десантные операции, кибератаки и нерегулярные военные действия.

Затянувшийся конфликт сыграл свою роль: сейчас основные боевые действия сосредоточены на использовании высотных БЛА, атаках баллистических комплексов наземного базирования, непрерывных сквозных атаках пехоты на наземные цели и воздушных операциях. Нельзя списывать со счетов и мощный оборонный комплекс по производству вооружения, а также нефтяные объекты, поддерживающие благосостояние страны.

Средства ПВО европейского и японского производства в теории способны сбивать даже вертикально-падающие беспилотники. Зенитный ракетный комплекс Patriot PAC-3 эффективен против БР. Однако ракеты Patriot стоят весьма недешево, да и запасы их не бесконечны. Соединенные Штаты уже заявляли о намерении прекратить оказание Украине военной помощи. В таком случае все бремя ляжет на плечи Европы и Японии. И когда до этих поставок дойдет дело — и вовсе неизвестно.

А тем временем российские ВВС продолжают наносить управляемые артиллерийские удары по украинским войскам. Даже предоставление истребителей F-16 и Mirage не слишком-то помогло Киеву, что его весьма удручает.

Япония и переговоры по вопросу прекращения огня

Тактика российских вооруженных сил вполне может оправдаться и привести к победе. Но пойдет ли победитель на переговоры? Вряд ли ему это потребуется. Альянс из Соединенных Штатов, Евросоюза и Японии мог бы сдержать ситуацию, однако раскол среди союзников сводит все перспективы сотрудничества и поддержки на нет. Вполне возможно, что Япония могла бы частично заменить США в вопрос поставки ПВО и ракет Patriot, но пока что этот вопрос остается открытым. Как и участие Японии в процессе мирных переговоров.