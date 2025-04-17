ОАЭ могут приобрести южнокорейские истребители KF-21

ЦАМТО, 16 апреля. Республика Корея и Объединенные Арабские Эмираты ведут переговоры по вопросу потенциальной закупки истребителей KF-21 южнокорейской компании Korea Aerospace Industries (KAI).

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на пресс-релиз южнокорейских ВВС, 15 апреля начальник штаба ВВС РК генерал Ли Ен Су провел переговоры с командующим ВВС и ПВО ОАЭ генерал-майором Рашедом Мохаммедом А.Аль Шамси в штаб-квартире ВВС РК в Керене. Встреча была посвящена расширению двустороннего оборонного сотрудничества.

В частности, стороны обсуждали реализующийся с 2022 года проект закупки зенитных ракетных комплексов средней дальности KM-SAM Block II (Cheongung II) южнокорейской разработки. В ходе встречи был подписан меморандум о взаимопонимании, обязывающий стороны проводить регулярные консультации по данной программе.

Кроме того, речь шла о подготовке соглашения (в рамках подписанного письма о намерениях о всеобъемлющем сотрудничестве) по истребителю KF-21, который должен поступить на вооружение южнокорейских ВВС в 2026 году.

Как отметили в ВВС РК, на первом этапе соглашение предоставит представителям ОАЭ доступ к воздушным учениям с участием KF-21 и позволит им наблюдать за работой оперативных подразделений, управляющих платформой. Глава Центра боевых операций ВВС ОАЭ бригадный генерал Аззан Али Абдулазиз Альшархан Альнуайми, как ожидается, 16 апреля примет участие в испытательном полете на борту прототипа KF-21 на авиабазе "Сачхон" в преддверии подписания соглашения.