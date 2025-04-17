Bloomberg: Россия просит у США продать ей самолеты Boeing в счет замороженных активов

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Москва через неофициальные каналы предложила Вашингтону рассмотреть возможность приобретения самолетов Boeing за счет замороженных российских активов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как сообщают собеседники агентства, речь идет о суммах, эквивалентных примерно 5 миллиардам долларов, заблокированных в американской юрисдикции.

В то же время в материале говорится, что данная инициатива хоть и не представлена в качестве условия для перемирия на Украине, российская сторона осознает, что реализация подобной сделки возможна только после прекращения боевых действий.

В свою очередь, в американском Совете национальной безопасности на запрос прокомментировать возможность такой сделки ограничились формальным ответом, подчеркнув, что любые экономические договоренности возможны исключительно после установления мира.

Напоследок авторы статьи отметили, что параллельно Москва продолжает добиваться снятия санкций с «Аэрофлота» и возобновления прямого авиасообщения между РФ и США. Однако на данный момент все официальные запросы по этому поводу пока остаются без ответа со стороны американской администрации.

Стоит напомнить, что в РФ недавно состоялся первый полет третьего опытного образца самолета Ил-114-300 с полностью российскими двигателями ТВ7-117СТ-01. Кроме того, уже проходят испытания модернизированные версии SSJ-100 с двигателями ПД-8 и МС-21 с ПД-14.

В то же время в гипотетической сделке с США речь, вероятно, идет о дальнемагистральных Boeing 747. Таких самолётов отечественный авиапром не производит, а из совместного с КНР проекта CR-929 наша страна вышла летом 2023 года.