На верфи GRSE заложен киль третьего патрульного корабля NGOPV для ВМС Индии

ЦАМТО, 16 апреля. Минобороны Индии сообщило о состоявшейся 11 апреля на верфи Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) в Калькутте церемонии закладки третьего патрульного корабля (Yard 3039) нового поколения (NGOPV) для ВМС Индии.

Контракт стоимостью 97,81 млрд. рупий (1,1 млрд. долл.) на разработку проекта и строительство 11 кораблей NGOPV для ВМС Индии был заключен Министерством обороны Индии с компаниями Goa Shipyard Ltd (GSL) и Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) 30 марта 2023 года. При этом семь кораблей будут построены выступающей основным поставщиком GSL и четыре корабля – GRSE. Доля компании GSL составляет около 62 млрд. рупий, GRSE – около 35 млрд. рупий.

Целью проекта является расширение возможностей ВМС Индии по патрулированию прибрежной зоны, обеспечению правопорядка, проведению поисково-спасательных операций, защите морских активов, противодействию пиратству, браконьерству и торговле людьми. Планируется, что поставки кораблей NGOPV заказчику начнутся в сентябре 2026 года.

Закладка килей первых двух кораблей (Yard 3037 и Yard 3038), строящихся GRSE, состоялась 5 ноября 2024 года. К резке стали для постройки второй пары (Yard 3039 и 3040) компания приступила 24 февраля 2024 года.

Резка стали для кораблей Yard 1280 и Yard 1283 на предприятии GSL началась 27 марта 2024 года. Закладку киля головного корабля серии Goa Shipyard Ltd произвела 3 мая 2024 года. В марте 2025 года состоялась закладка килей второго и третьего кораблей, строящихся GSL.

Как предполагается, длина корабля NGOPV составит 110 м, водоизмещение – 2900 т., расчетная скорость – более 23 узлов. Корабли будут построены с большой долей комплектующих национального производства.

Ранее, в 2018 году, Совет по оборонным закупкам (DAC) одобрил приобретение для ВМС Индии 6 кораблей NGOPV стоимостью 49,41 млрд. рупий. Контракт был заключен с компанией Pipavav Shipyards, но в итоге аннулирован из-за нарушения графика работ. В декабре 2020 года Министерство обороны увеличило количество закупаемых кораблей до 11 ед. По итогам тендера в марте 2022 года предложившая минимальную цену GSL была выбрана победителем.