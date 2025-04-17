Войти
ЦАМТО

На верфи GRSE заложен киль третьего патрульного корабля NGOPV для ВМС Индии

207
0
0
Логотип GRSE
Логотип судостроительной компании Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE).
Источник изображения: http://imdex2015.creativembassy.com/

ЦАМТО, 16 апреля. Минобороны Индии сообщило о состоявшейся 11 апреля на верфи Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) в Калькутте церемонии закладки третьего патрульного корабля (Yard 3039) нового поколения (NGOPV) для ВМС Индии.

Контракт стоимостью 97,81 млрд. рупий (1,1 млрд. долл.) на разработку проекта и строительство 11 кораблей NGOPV для ВМС Индии был заключен Министерством обороны Индии с компаниями Goa Shipyard Ltd (GSL) и Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) 30 марта 2023 года. При этом семь кораблей будут построены выступающей основным поставщиком GSL и четыре корабля – GRSE. Доля компании GSL составляет около 62 млрд. рупий, GRSE – около 35 млрд. рупий.

Целью проекта является расширение возможностей ВМС Индии по патрулированию прибрежной зоны, обеспечению правопорядка, проведению поисково-спасательных операций, защите морских активов, противодействию пиратству, браконьерству и торговле людьми. Планируется, что поставки кораблей NGOPV заказчику начнутся в сентябре 2026 года.

Закладка килей первых двух кораблей (Yard 3037 и Yard 3038), строящихся GRSE, состоялась 5 ноября 2024 года. К резке стали для постройки второй пары (Yard 3039 и 3040) компания приступила 24 февраля 2024 года.

Резка стали для кораблей Yard 1280 и Yard 1283 на предприятии GSL началась 27 марта 2024 года. Закладку киля головного корабля серии Goa Shipyard Ltd произвела 3 мая 2024 года. В марте 2025 года состоялась закладка килей второго и третьего кораблей, строящихся GSL.

Как предполагается, длина корабля NGOPV составит 110 м, водоизмещение – 2900 т., расчетная скорость – более 23 узлов. Корабли будут построены с большой долей комплектующих национального производства.

Ранее, в 2018 году, Совет по оборонным закупкам (DAC) одобрил приобретение для ВМС Индии 6 кораблей NGOPV стоимостью 49,41 млрд. рупий. Контракт был заключен с компанией Pipavav Shipyards, но в итоге аннулирован из-за нарушения графика работ. В декабре 2020 года Министерство обороны увеличило количество закупаемых кораблей до 11 ед. По итогам тендера в марте 2022 года предложившая минимальную цену GSL была выбрана победителем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
GRSE
GSL
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.04 06:53
  • 1
В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway
  • 17.04 06:52
  • 8422
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.04 06:33
  • 0
Ответ на "Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)"
  • 17.04 02:04
  • 0
Ответ на " Названа новая задача Су-35С"
  • 17.04 01:58
  • 1
Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)
  • 16.04 15:59
  • 1
Последний из могикан и летающие "китайцы": чем разочаровывают самолеты США 6-го поколения
  • 16.04 15:54
  • 1
Названа способная повлиять на ход СВО российская разработка
  • 16.04 15:43
  • 1
Управляемый из Москвы FPV-дрон «Овод» поразил объект ВСУ в ДНР
  • 16.04 13:54
  • 1474
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.04 02:04
  • 3
Названа новая задача Су-35С
  • 16.04 01:46
  • 4
Последнее китайское: в КНР испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36
  • 15.04 22:05
  • 1
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 15.04 21:30
  • 0
Причина провалов (скажу мягче - фатальных слабостей) западной военной аналитики (и не только "публичной").
  • 15.04 20:15
  • 1
«DEFENDER 25»: начало
  • 15.04 17:19
  • 0
Цена политических решений в Польше