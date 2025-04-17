Тайна русской радиостанции Судного дня (Политика, Сербия)

Политика:

Две недели назад вновь начала вещать таинственная радиостанция Судного дня, наводящая страх на генералов НАТО, пишет "Политика". Она передала множество загадочных фраз. На Западе решили, что русские начали подготовку к чему-то важному, однако разгадать "тайный код" России в НАТО не могут.

Сюжеты известного фильма "Контакт" или шпионских романов Яна Флеминга о Джеймсе Бонде, секретном агенте ее Величества, как будто оживают. В начале фильма "Контакт" с оскароносной Джоди Фостер показана наша планета (во весь экран), а на заднем фоне слышны сотни звуков, шумов и неразборчивых слов на непонятных языках, и это как бы наводит нас на мысль, что мы не одни во Вселенной.

Никто из нас и не подумал бы, что среди миллионов голосов, шума и помех есть очень ясные, научно отобранные, продуманные и глубоко скоординированные послания важные для человечества и планеты Земля, этой голубой точки во Вселенной, и для ее выживания.

После победы Дональда Трампа на выборах в США казалось, что мир все-таки чуть отдалился от ядерной катастрофы и конфликта крупнейших мировых держав, к которому подвели ястребы из ушедшей администрации президента США Джо Байдена. Но после первых шагов старо-нового президента Трампа, сближения и разрядки отношений с Россией и президентом Путиным, у НАТО обозначились весьма мрачные перспективы. Европа столкнулась с весьма серьезными угрозами для своего будущего, в том числе даже угрозой упразднения Североатлантического альянса, и европейцы принялись решать проблемы самым безумным образом, угрожая продолжением конфликта на Украине и отправкой контингента для поддержания мира. Особенно выделяются Франция и Великобритания и их лидеры — Эммануэль Макрон и Кир Стармер.

На фоне тотальной эскалации, общемировой напряженности и агрессивных заявлений некоторых западных лидеров в адрес Москвы многие военные эксперты из стран западного военного альянса отметили (с помощью шпионских спутников и центров прослушивания России) необъяснимую резкую активизацию российских стратегических ракетных сил. Эксперты рассказали об этом, ссылаясь на источники в Пентагоне и НАТО. По их словам, российские вооруженные силы только за последние 60 дней переводили в режим готовности все пусковые установки для разных типов ракет, в том числе баллистических ракет пятого поколения "Сармат".

"Периметр" — машина Судного дня

Более того, российские вооруженные силы расширили арсенал ракетных комплексов стратегического назначения типа "Тополь М", "РС – 24 Ярс" и мощнейших баллистических ракет средней дальности в мире "Орешник". Многие российские источники также подтвердили эту информацию. По их словам, все происходящее указывает на то, что Стратегические ядерные силы Российской Федерации проверяют работу самой мощной и разрушительной системы в мире "Периметр", также известной как "Мертвая рука". Эту систему также заслуженно называют "машиной Судного дня".

Я только напомню, что систему "Периметр" создавали еще советские инженеры на пике холодной войны. Эта система запустит все ядерные ракеты на врага, если высшее командование и политическое руководство Российской Федерации будут уничтожены неожиданным крупномасштабным ядерным ударом. То есть даже если неприятельские силы сумеют уничтожить Москву и все руководство Российской Федерации, им будет вынесен смертный приговор, так как система "Периметр" ввергнет всю планету в Армагеддон.

Хотя главные характеристики этой системы строго засекречены, общепринято считать, что в случае неожиданного крупномасштабного ядерного удара по России, командная ракета, маркированная как 15А11, будет автоматически запущена, если руководство страны не распорядится отменить запуск ракеты в течение 60 секунд. Находясь в воздухе, 15А11 активирует все ракетные установки с российскими баллистическими ракетами в западной и восточной части страны.

В результате за несколько минут вся планета превратится в ядерный пепел. Важно напомнить, что российские инженеры на протяжении десятилетий укрепляли и модернизировали систему "Периметр". И ее модернизация продолжается по сей день.

А еще 15 дней назад начала вещать таинственная российская военная коротковолновая радиостанция УВБ–76. Она передала множество загадочных фраз, что указывает — российская армия начала подготовку к чему-то. Учитывая, что многие специалисты обоснованно считают эту военную коротковолновую радиостанцию частью системой "Периметр", можно предположить, что русские активировали эту систему, чтобы отработать крупномасштабный ядерный удар по целям в странах Североатлантического альянса

Загадочные фразы или бессмысленное шуршание УВБ–76

Следует отметить, что российская коротковолновая станция УВБ–76 наводит страх на генералов НАТО и Пентагона ничуть не меньше, чем система "Периметр".

Вооруженный конфликт на Украине и нестабильная ситуация в самой Европе заставили армии США и стран НАТО внимательно вслушиваться в шифрованные послания на радиоволнах российских вооруженных сил. Они располагают несколькими радиостанциями. Но УВБ–76 по праву считается самой легендарной. Все эти недавние события заставили экспертов и военных аналитиков вспомнить инцидент, произошедший в 2013 году.

Пентагон все еще пытается понять, что именно произошло тогда. Вероятно, многие слышали о коротковолновой радиостанции УВБ–76 известной и под названием The Buzzer. Эта радиостанция уже полвека вызывает интерес у специалистов из США и стран НАТО. Однако они все еще не могут расшифровать коды, которые передаются в ее эфире.

Российская радиостанция вещает на частоте 4625 кГц и принадлежит Вооруженным силам Российской Федерации. Она передает в эфир короткий монотонный жужжащий сигнал, который повторяется приблизительно 25 раз в минуту, круглосуточно. Периодически жужжание прерывается, и в эфире звучат голоса, говорящие на русском. Если настроить свое радио на частоту 4625 кГц, то вы услышите очень странные звуки. Вы также сможете услышать и зашифрованные приказы на русском языке — короткие фразы, содержащие секретную информацию, как утверждают западные криптографы.

Дата начала вещания этой радиостанции точно не известна. Однако, вероятно, она начала передавать странные послания еще в 70-е годы прошлого века. С тех пор многие эксперты в США и странах Североатлантического альянса пытались расшифровать послания, а также понять, в чем истинная цель работы этой русской радиостанции. Правда, все их усилия не увенчались успехом.

Пентагон не может разгадать "тайный код" России

На самом деле даже во времена холодной войны многие западные страны знали о загадочной русской радиостанции УВБ–76. Тогда коллективный Запад считал, что это "тайный код" России, и НАТО и американская армия ежедневно следила за ее эфиром, желая раскрыть какие-нибудь "русские тайны". Из всех государств Запада Соединенные Штаты Америки больше всех беспокоились по этому поводу.

К сожалению, США так и не придумали, как расшифровать русские послания. Тогда к американцам подключились специалисты НАТО, но и это не помогло понять, что передает радиостанция УВБ–76. Это крайне беспокоило США и их союзников. Множественные неудачи американцев еще больше разожгли их интерес к радиостанции. Американцы были уверены, что русские неспроста каждый день передают зашифрованные послания.

К несчастью для США, им так никогда и не удалось расшифровать послания русских, а после распада СССР интерес к радиостанции начал постепенно спадать. Кстати, после распада Советского Союза радиостанция не прекратила свое существование. А в 2013 году произошел инцидент, который крайне взволновал США и НАТО и заставил западные армии снова заняться изучением российской радиостанции. Весной 2013 года российская радиостанция УВБ–76 передала послание, которое наконец-то поняли западные военные криптографы и специалисты в других областях.

Оно гласило: "Директива 135 выполнена". Это послание поставило представителей Пентагона и НАТО в тупик. Никто не понял, что это за таинственная "директива 135". Некоторые специалисты считают, что это какая-то тайная российская миссия. Споры по этому вопросу в экспертных и разведывательных кругах Пентагона и НАТО, да и на всем Западе, по-прежнему продолжаются. Похоже, загадочная российская радиостанция еще долго не даст покоя западным армиям.

Когда об этой радиостанции снова почти забыли, в первые дни 2025 года, она снова начала передавать шифрованные слова на русском языке. Также важно отметить, что перед запуском гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник", которая полностью уничтожила подземные цеха "Южмаша" в Днепропетровске, эта радиостанция транслировала шифровки на протяжении семи дней.

Также важно подчеркнуть, что тогда страны НАТО снова не смогли расшифровать секретные послания. Поэтому можно предположить, что русские действительно готовят какое-то неприятный сюрприз для Североатлантического альянса.Что это за сюрприз, мы узнаем, если Эммануэль Макрон и Кир Стармер решатся отправить войска на Украину.

И все-таки является ли радиостанция Судного дня, как ее называют в высоких военных и разведывательных кругах Пентагона и западной экспертной общественности, только пропагандой, и в этом жужжании все-таки есть некий судьбоносный смысл?

Насколько мир должен "ошибиться", чтобы радиостанция прекратила жужжание? И что на самом деле подразумевает активация системы "Периметр" и запуск "всех ракет" 15А11, которая начнет Армагеддон на планете, ведь победителя в этой войне быть не может. Действительно ли система неуязвима для кибер-нападений и безотказна в любом, даже самом крайнем случае? Ведь ошибка или случайная хакерская атака могут обернуться трагедией для человечества. Вот что на протяжении уже 50 лет беспокоит западный альянс, да и вообще всех военных специалистов в мире.

Автор: Иштван Декань (Иштван Декањ)