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Военное обозрение

ВВС США тестируют систему управления с воздуха запуском межконтинентальных баллистических ракет

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Источник изображения: topwar.ru

В Соединенных Штатах состоялись ключевые учения по стратегической боеготовности. Основную роль в ней сыграла 625-я эскадрилья стратегических операций, входящая в состав 95-го авиакрыла ВВС США, дислоцированного на военной базе Оффутт в штате Небраска.

Об этом сообщили в пресс-службе американских Военно-воздушных сил.

С помощью данного подразделения ВВС США регулярно дважды в год тестируют систему управления с воздуха запуском межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые считаются одним из главных звеньев национальной обороны США.

В частности, 625-я эскадрилья разрабатывает и проверяет инструкции по наведению на цель для этих ракет, обеспечивая их точность и эффективность в случае необходимости. Кроме того, эскадрилья предоставляет высококвалифицированный персонал и специализированное оборудование для системы управления запуском с воздуха (ALCS)

- пояснил помощник директора по операциям майор Джейсон Гатнер.

Такая система управления устанавливается на борту самолета E-6B Mercury, стоящего на вооружении ВМС США. Она обеспечивает альтернативный способ запуска МБР Minuteman III на случай выведения противником из строя наземных командных пунктов.

Источник изображения: topwar.ru

На таких учениях выполняется не реальный пуск ракеты, а его электронная имитация. В них обычно принимают участие несколько подразделений, входящих в состав ВВС, ВМС и армии США. Предыдущее подобное мероприятие проводилось в сентябре прошлого года, о чем тогда сообщало «Военное обозрение».

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Страны
США
Продукция
E-6 Mercury
Проекты
Minuteman
Военные учения
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