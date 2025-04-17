Троянская война 2.0: Афины вооружатся на €25 млрд на фоне споров с Анкарой

С тех пор как в начале XIX века Греция получила независимость от Османской империи, трения между сторонами затихали лишь на короткое время. Последние несколько десятилетий между Анкарой и Афинами не утихают территориальные споры в Эгейском и восточной части Средиземного морей, самый болезненный из которых — вокруг Северного Кипра.

Турция вкладывает в усиление своих вооруженных сил (ВС) огромные средства. Расходы Греции на эти цели были гораздо более скромными. Чтобы не проиграть Троянскую войну 2.0 еще до ее начала, Афины с недавних пор тоже решили пойти по пути милитаризации.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 2 апреля 2025 года представил в парламенте программу "самой масштабной в истории страны" модернизации ВС республики. За 12 лет Афины планируют потратить €25 млрд евро на оснащение всех родов войск новой техникой и оружием.

В частности, значительные средства планируется вложить в создание собственной эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО) под названием "Щит Ахилла", приобретение новых подлодок и модернизацию старых. Также греческое правительство намерено поднять зарплаты военнослужащим и реализовать ряд иных амбициозных проектов, направленных на повышение боеспособности войск.

Мицотакис в выступлении перед депутатами заявил, что ранее в парламенте утверждали оборонные программы на суммы, превышающие бюджетные возможности, а затем убеждались, что они не могут быть реализованы.

"Теперь министр национальной обороны знает, что на период действия программы у него есть €25 млрд, в пределах которых он должен разработать варианты, которые являются критически важными и необходимыми с учетом предложения штабов [видов войск]", — пояснил премьер.

"Оборона — это основа процветания государства, без собственной безопасности нет условий для развития экономики. <…> Она должна финансироваться из устойчивых бюджетных средств", — добавил он.

Греческий премьер подчеркнул, что при закупках дорогостоящих вооружений Минобороны надо учитывать, что подобные системы должны быть современными и высокотехнологичными.

По его словам, когда он пришел к власти в июле 2019 года, состояние ВС страны было "крайне проблемным".

"Сегодняшний облик вооруженных сил не имеет ничего общего с тем, что мы получили [в наследство от предыдущего правительства]", — отметил премьер, перечислив самые крупные инициативы, уже реализуемые в интересах греческих войск. В их числе закупка 24 французских истребителей Rafale, 3 фрегатов Belharra, первый из которых будет получен в течение 2025 года, вертолетов MH-60 Romeo и другой военной техники.

На что же греческие власти планируют потратить €25 млрд?

Со щитом или на щите?

Министр обороны республики Никос Дендиас, также выступавший в парламенте, анонсировал создание в стране собственной инфраструктуры эшелонированной ПВО по аналогии с "Железным куполом" в соседней Турции.

Направленная на это программа получила название "Щит Ахилла", отсылающее к легендарному оружию, принадлежавшему известному герою греческой мифологии и описанному Гомером в поэме "Илиада". По словам Дендиаса, она является центральной частью всей грядущей масштабной модернизации национальных ВС.

По заявлению министра, планируемая сложная эшелонированная инфраструктура ПВО будет способна противодействовать всем известным на сегодня типам воздушных (самолеты, беспилотники, баллистические и крылатые ракеты) и даже морских угроз, в том числе надводным и подводным.

Согласно еженедельнику Defense News, Дендиас конкретно не обозначил, какие именно компоненты планируется интегрировать в "Щит Ахилла". Он заявил лишь, что Афины планируют отойти от "традиционных" систем ПВО, отдав предпочтение "высокотехнологичным" и "сетецентрическим" мобильным ракетным системам с искусственным интеллектом, беспилотникам и современным пунктам связи, командования и управления.

"То, что мы предлагаем, имеет экзистенциальное значение для страны — настоящий слом в нашей оборонной парадигме, полная смена доктрины, — сказал Дендиас, чьи слова привел еженедельник. — Мы отходим от традиционной концепции, согласно которой Эгейское море должен защищать один лишь надводный флот".

Портал EurAsian Times со ссылкой на греческие СМИ отметил, что на создание "Щита Ахилла" Афины планируют потратить около €2,8 млрд (более $3 млрд). Полностью заступить на боевое дежурство система должна в 2027 году.

Что именно войдет в состав "Щита Ахилла", это издание также конкретно не указало. Портал Army Recognition уточнил, что сейчас в распоряжении греческих ВС находится в общей сложности 81 зенитный ракетный комплекс (ЗРК), 48 из которых — большой дальности, а 33 — малой.

К первым издание отнесло 36 ЗРК Patriot с ракетами версии PAC-2 и 12 комплексов С-300ПМУ-1 еще советских времен. Среди последних были перечислены 9 ЗРК Crotale NG/GR, приобретенных у Франции, 4 советских комплекса 9K331 "Тор-М1" и 20 установок с ракетами RIM-7M Sparrow. По замечанию Army Recognition, хотя все они продемонстрировали свою надежность, их в целом устаревшие характеристики, а также несовместимость друг с другом не позволяют им эффективно противодействовать современным и будущим угрозам.

Согласно греческому ресурсу Neos Kosmos, системы С-300ПМУ-1, к примеру, Греция "активно стремится заменить" на новые. В качестве наиболее предпочтительного варианта на эту роль назван израильский комплекс Barak MX, обладающий дальностью поражения воздушных целей от 35 до 150 км и способный перехватывать "даже некоторые типы" баллистических ракет.

Мицотакис, со своей стороны, подчеркнул значение Израиля как надежного партнера Афин в области военно-технического сотрудничества. Он отметил, что системы типа Barak могут быть поставлены республике значительно быстрее, чем аналоги из США или Европы.

"У Греции уже есть американские системы Patriot, — сказал глава греческого правительства. — Если бы нам потребовались новые [такие же], то ждать пришлось бы от четырех до пяти лет. Европа [и вовсе ограничена] в возможностях [поставлять свои вооружения за рубеж]. Израиль, с которым мы поддерживаем стратегический альянс, может предложить свои изделия в более быстрые сроки".

ЗРК Patriot Источник изображения: © REUTERS/ Kuba Stezycki

Несмотря на это, в Army Recognition указали, что Афины все же обратились с запросами к странам НАТО на предмет того, какие дополнительные средства ПВО они могут предложить Греции, в том числе в качестве компонентов для "Щита Ахилла". Среди прочего рассматриваются франко-итальянский ЗРК SAMP/T NG, норвежский NASAMS, немецкий IRIS-T SLM и американский Patriot с самыми современными на сегодня зенитными ракетами PAC-3 MSE.

"Посейдона" — на пенсию

Помимо формирования эшелонированной ПВО, значительные средства власти Греции планируют вложить в усиление подводного флота страны. Речь идет о закупке четырех новых субмарин и модернизации четырех действующих подводных лодок.

В информационно-аналитической группе Janes в связи с этим отметили, что основная часть субмарин греческих Военно-морских сил (ВМС) уже морально устарела и требует серьезной модернизации. Так, подводные корабли классов "Посейдон" и "Глафкос" несут службу с 1970-х годов и вскоре должны быть списаны. Более современные же дизель-электрические подводные лодки с воздухонезависимыми энергетическими установками (ДЭПЛ с ВНЭУ) класса "Папаниколис", построенные по проекту Type 214 немецкой ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), нуждаются в значительном обновлении.

Поэтому греческие ВМС и инициировали процедуру закупки новых субмарин. Для поддержания баланса в Эгейском море и Восточном Средиземноморье подводный флот должен состоять из восьми — десяти подлодок.

Большому кораблю — большую торпеду: как будут модернизированы греческие субмарины По данным Janes, правительство страны уже одобрило заявку греческих ВМС на модернизацию всех четырех ДЭПЛ класса "Папаниколис", а также разрешило объявить тендер на строительство четырех новых субмарин. Помимо головной подлодки серии, "Папаниколис" (S-120), которая несет службу с 2010 года, модернизации подвергнут субмарины "Пипинос" (S-121), "Матрозос" (S-122) и "Кацонис" (S-123). По данным греческого портала On Alert, на эти цели из бюджета будет выделено €400 млн. В частности, субмарины оснастят новыми тяжелыми торпедами DM2A4 SeaHake Mod 4 последней модификации от немецкой Atlas Elektronik и обновленной системой боевого управления ISUS-90, которая обеспечит возможность применения этого оружия. Также предусматривается закупка дополнительных торпедных аппаратов и установка системы противоторпедной защиты. По данным производителя, SeaHake представляет собой торпеду стандартного калибра 533 мм, длиной 6,22 м и массой 1 530 кг с боевой частью в 260 кг. Она может двигаться со скоростью до 50 узлов (92,6 км/ч) на расстояние более 50 км, оснащаться как активной, так и пассивной головками самонаведения, запускаться с разных глубин и при разных морских условиях. Данное оружие отличает оптоволоконная система управления, модульный принцип установки аккумуляторов, электродвигатель с пониженным уровнем шума, цифровой гидролокатор, повышенная устойчивость электромагнитным помехам и другим средствам противодействия. Всего, по данным Janes, будут закуплены 44 торпеды. Первую партию SeaHake Греции должны поставить примерно в середине этого года, вторую - к его концу.

В тендере на строительство новых подлодок, по данным Janes, будут соперничать такие судостроительные гиганты, как TKMS, французская Naval Group и шведский Saab. Кроме того, не исключается вариант с локализацией производства субмарин в Греции — например, на верфях судостроителя Hellenic Shipyards в Скарамангасе.

TKMS, вероятно, выставит на тендер свой проект ДЭПЛ Type 209/1400. Такая подлодка обладает водоизмещением 1 440 т и длиной 61,2 м, оснащена восемью торпедными аппаратами калибра 553 мм с боекомплектом на 14 торпед или 24 мины.

Naval Group может предложить Греции свою обновленную экспортную модификацию субмарины проекта Scorpène Evolved. Водоизмещение этого подводного корабля составляет 2 тыс. т, длина — 72 м. Он имеет шесть торпедных аппаратов и способен нести до 18 единиц вооружения, включая торпеды, ракеты и мины.

Saab имеет в своем портфеле проект A26, изначально разработанный в интересах национальных ВМС. Данная субмарина водоизмещением 1 925 т при длине чуть более 66 м отличается тем, что в ее носовой части между торпедными аппаратами есть люк, через который могут входить и выходить водолазы и запускаться необитаемые подводные аппараты.

Модель подлодки Saab проекта A26 Источник изображения: © Виктор Бодров/ ТАСС

В целом, как отметил греческий портал GeoStratigika, ВМС республики рассчитывают, что новые субмарины, которые они закажут, будут оснащены корабельными комплексами для пуска ракет, в том числе крылатых — таких, как американские UGM-84 Sub Harpoon, французские SCALP Naval или норвежские NSM (Naval Strike Missile). Также рассматривается и вариант с интеграцией в корабли установок вертикального пуска для обеспечения боевого применения таких ракет, что должно радикально усилить мощь греческого подводного флота.

Специалисты GeoStratigika считают, что наиболее вероятными поставщиками подлодок для греческих ВМС являются Naval Group и TKMS. С обеими компаниями у Афин уже имеется опыт сотрудничества, они предлагают к постройке современные корабли.

Военно-техническое сотрудничество Греции и Франции В последнее время в области обороны Греция наиболее плотно взаимодействует с Францией. Так, 14 апреля Афины и Париж подписали очередное межправительственное соглашение - на этот раз на поставку 16 французских противокорабельных ракет Exocet. Как отметил министр обороны Греции Никос Дендиас на пресс-конференции после встречи с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню, между странами "уже налажено тесное сотрудничество". Афины ранее уже заказали у Парижа три фрегата "Бельарра", которые находятся на разных стадиях строительства, и истребители Rafale, которые будут играть "ключевую роль в обеспечении безопасности в регионе Эгейского моря и Восточного Средиземноморья". А обе французские платформы - и морская, и авиационная - являются носителями ракет Exocet. Лекорню заявил, что обсудил с Дендиасом "потребности [Греции] в средствах радиоэлектронной борьбы", и отметил, что существует "общее желание двигаться вперед в вопросе [заказа] четвертого фрегата "Бельарра". По словам министра, учитывая желание Афин, Франция попросит Naval Group открыть в южноевропейской республике дочернюю компанию для работ по строительству фрегатов в сотрудничестве с греческими фирмами. Четвертый корабль проекта "Бельарра" будет носить имя "Фемистокл", переговоры о его строительстве находятся на финальной стадии.

Не знающие промаха

Еще одной программой, направленной на усиление Сухопутных войск страны, может стать приобретение Грецией французских боевых машин пехоты (БМП) VBCI-2, которые в стране получат название "Филоктет". 26 марта французское подразделение концерна KNDS подписало соглашение с греческой компанией Metlen Energy & Metals, направленное на производство в южноевропейской республике этих боевых бронированных машин (ББМ).

Данная техника была названа в честь древнегреческого героя Филоктета — друга Геракла, которому последний подарил свои не знающие промаха стрелы. Одной из них во время Троянской войны Филоктет поразил царевича Париса.

Как подчеркнула французская фирма в своем пресс-релизе, KNDS впервые заключила контракт на производство этих ББМ с колесной формулой 8x8 с зарубежной компанией. Данное "эксклюзивное соглашение" подразумевает передачу греческой стороне технологий по производству VBCI, в том числе ноу-хау по изготовлению алюминиевой брони и сварных корпусов для бронемашин на производственных объектах Metlen в Волосе.

ББМ VBCI Источник изображения: © Виктор Бодров/ ТАСС

В KNDS указали, что партнерство призвано прежде всего удовлетворить большой спрос на колесные БМП со стороны Сухопутных войск (СВ) Греции. Однако, считают там, потенциальными заказчиками VBCI могут стать и другие страны Европы.

Благодаря размещению ключевых производственных и ремонтных мощностей на территории Греции обслуживание бронемашин станет более доступным и окажет "благотворный эффект" на греческую промышленность, а также будет содействовать укреплению франко-греческого сотрудничества в сфере обороны.

"Филоктет" с французским акцентом VBCI была разработана французской фирмой Nexter Systems и поставлялась в войска республики с 2008 по 2018 год. Всего было изготовлено 630 ББМ этого типа, из них 510 - в конфигурации БМП, а 120 - командно-штабной машины (КШМ). После слияния Nexter с немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann под брендом KNDS права на производство бронемашины перешли к новой компании. По данным изготовителя, "Филоктет" - модернизированная версия VBCI, которая отличается от изначальной наличием автоматической пушки CTWS (Case Telescoped Weapon System) калибра 40 мм, предназначенной для стрельбы инновационными телескопическими боеприпасами (со снарядами, упрятанными в корпус гильз). У французского варианта пушка имела калибр 25 мм. Добавлен противотанковый ракетный комплекс Akeron MP. Это позволит экипажам боевых машин противостоять широкому спектру наземных и воздушных угроз: от беспилотников и самолетов до легкобронированной сухопутной техники и основных боевых танков. ББМ в модификации БМП вмещает штатный экипаж из двух человек и до девяти пехотинцев. Дизельный двигатель мощностью 650 л.с. позволит БМП полной массой более чем в 31 т развивать на шоссе скорость до 100 км/ч. VBCI-2 "Филоктет" имеет баллистическую защиту уровня 6 стандарта НАТО STANAG 4569 и противоминную защиту уровня 4 - в том числе за счет наличия взрывоустойчивых сидений. "Филоктет" сможет перевозиться военно-транспортными самолетами A400M Atlas и C-17 Globemaster III. Помимо боевой и командно-штабной модификаций, VBCI может выпускаться в вариантах медицинской и ремонтно-эвакуационной машин.

Как напомнил портал Army Recognition, компания Nexter впервые представила "Филоктета" на международной оборонной выставке DEFEA 2021 в Афинах. Год спустя компания заключила стратегическое партнерское соглашение с Hellenic Defence Systems с целью содействия производству и обслуживанию VBCI-2 в Греции в случае получения заказа на эти бронемашины со стороны Афин.

В октябре 2024-го KNDS France официально представила "Филоктета" и другие модификации этой ББМ представителям штаба СВ Греции. Фирма предложила поставить войскам страны 200 машин в обновленном варианте VBCI-2 стандартной комплектации плюс 50 единиц такой техники в различных модификациях для боевой поддержки (КШМ, машины артиллерийской разведки и медицинской эвакуации).

Кроме того, Афинам предложили передать 120 подержанных французских БМП VBCI первого поколения со складов СВ этой республики, которые могли быть доставлены в кратчайшие сроки. Таким образом, греческие войска получили бы в общей сложности 370 ББМ.

По замечанию портала, в рамках этой же работы кипрская компания Nemos Strategy LTD 22 января 2025 года выступила в адрес штаба греческих СВ с предложением взять на себя весь спектр работ по материально-техническому обслуживанию, ремонту и последующей модернизации ББМ "Филоктет" в долгосрочной перспективе. Также Nemos заявила о готовности обучить инженерно-технических специалистов из Греции, чтобы они могли максимально эффективно заниматься обслуживанием VBCI у себя в стране.

Между тем, несмотря на ряд уже имеющихся партнерских соглашений, контракт на поставку французских БМП между Парижем и Афинами пока так и не подписали. Как указал в связи с этим портал Infodefensa.com, KNDS France, заключив соглашение с Metlen, таким образом хочет придать Афинам дополнительный стимул с целью достигнуть оформления сделки по "Филоктетам".

Кроме того, подчеркнули и в Infodefensa.com, и в Army Recognition, сотрудничество между французской и греческой компаниями вписывается в цели недавно представленной программы Европейского союза по перевооружению, направленной в том числе на достижение странами — членами сообщества самодостаточности в области оборонной промышленности и локализации производства продукции военного назначения из-за рубежа на национальных мощностях.

Татьяна Самойлова, Константин Алыш