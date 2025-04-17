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Ивановскую область впервые атаковали тяжелые дроны ВСУ. Как устроен БПЛА «Лютый» и на что он способен?

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Кадр: CNN / YouTube
Кадр: CNN / YouTube.

Shot: В ходе атаки на Шую ВСУ использовали дрон «Лютый»

Утром в среду, 16 апреля, дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Шуя Ивановской области. По данным Telegram-канала Shot, в небе над городом заметили беспилотники, похожие на аппараты «Лютый».

Позже Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Ивановской области семь украинских дронов в период с 08:00 до 09:40 по московскому времени. Также появились кадры, демонстрирующие поражение аппарата. На них виден дрон, который снижается после попадания. Судя по звуку стрельбы, аппарат сбили стрелковым оружием.


Bayraktar TB2.
Источник: Abed Rahim Khatib / Anadolu / Getty Images

Дрон «Лютый» разработала компания «Антонов»

Разработку дрона-камикадзе анонсировали осенью 2022 года. Тогда заявлялось, что аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на дальность до 1000 километров. Первую серийную партию подготовили в августе 2023 года.

В 2024 году стало известно, что аппарат разработала компания «Антонов». Считается, что этот дрон использует Главное управление разведки Минобороны, Служба безопасности и Воздушные силы Украины.

«Лютый» несет 50 килограммов взрывчатого вещества

Низкоплан с двухбалочным фюзеляжем внешне похож на турецкий Bayraktar TB2. Корпус дрона изготовлен из стеклопластика, а для прочности конструкции используют металлическую сетку и фанеру. «Лютый» получил бензиновый двигатель мощностью около 50 лошадиных сил с толкающим винтом. Мотор похож на немецкий силовой агрегат Hirth F-23.

Считается, что боевую часть аппаратов снизили до 50 килограммов. Боевая часть типа «ударное ядро» обладает осколочным действием. «Лютый» использует инерциальную систему наведения с коррекцией по спутникам. Для измерения параметров полета в носовой части дрона установлена трубка Пито.

Дроны «Лютый» летят по заранее заданным координатам

Автор Telegram-канала «Zаписки Vетерана» отмечал, что точность дронов «Лютый» низка. Они летят по заложенным координатам. При этом для противодействия подобным дронам производят подмену координат.


Украинские БПЛА типа «Лютый».
Источник: Фото: TASS/AP

«Почему ВСУ, зная это, продолжают их запускать? Потому же, почему они рандомно, без какого-либо военного смысла обстреливают Белгород или Шебекино из РСЗО, — просто в отместку за поражение своих военных целей», — пишет канал.

Для уничтожения дронов-камикадзе ВС России используют мобильные группы ПВО

Для борьбы с дронами-камикадзе Вооруженные силы (ВС) России активно используют мобильные группы ПВО. Они вооружены пулеметами и другим стрелковым оружием, установленным на шасси пикапов и грузовиков.

В марте появился ролик, демонстрирующий перехват дрона «Лютый» мобильной группой в темное время суток. Для подсвета цели в ночном небе используют прожекторы.

В феврале вооружение одной из групп охотников за дронами показали на фото. В кузов пикапа установили четырехствольный авиационный пулемет ЯкБ-12,7 с тепловизором, который выводит изображение на монитор. Это позволяет уверенно поражать цели в любое время суток. ЯкБ-12,7 обеспечивает скорострельность до 4,5 тысячи выстрелов в минуту, а прицельная дальность пулемета — 1500 метров.

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