Польша запускает программу модернизации стоящих на вооружении ВВС республики истребителей F-16C/D Block 52+ до уровня F-16V Block 72

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Польша приняла решение о модернизации стоящих на вооружении ВВС республики истребителей F-16, работы начнутся в ближайшее время. Об этом заявил замминистра обороны Павел Бейда.

Польша запускает программу модернизации 48 истребителей Lockheed Martin F-16C/D Block 52+ Advanced Fighting Falcon до уровня F-16V (Viper) Block 72. В первую очередь модернизация коснется авионики, систем радиоэлектронной борьбы и использования нового оружия. После обновления истребители смогут применять более современные ракеты. Кроме того, истребители получат новую РЛС с АФАР.

Процесс модернизации самолетов F-16 — задача, которая уже активно реализуется. Модернизация будет включать в себя авионику, системы радиоэлектронной борьбы и возможность использования новейшего оружия.

— заявил Бейда.

Предварительно Польша запросила у США возможность проводить работы на военном авиаремонтном заводе WZL-2 в Быдгоще, совместив модернизацию со средним ремонтом всех самолетов, время которого уже подошло. По имеющимся данным, Вашингтон вроде бы не против, но ответ будет только в июле, сейчас соглашение изучает правительство США.

В прошлом году в конце октября Госдеп США одобрил планируемую продажу Польше 48 комплектов для модернизации истребителей F-16C/D Block 52+ до уровня F-16V Block 72. Общая стоимость оценена в 7,3 млрд долл., включая пакеты обучения, технической поддержки и саму модернизацию.