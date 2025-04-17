Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать

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Хотя инициатива на фронте давно и уверенно за российской армией, если не считать отдельные направления, особых прорывных действий не происходит. Об этом рассуждает в своём телеграм-канале военный журналист Александр Сладков.

Он считает, что изменить обстановку кардинально в пользу ВС РФ могут десантные операции, которые позволят зайти в тыл противника и тем самым развить успех на интересующем нас направлении. Это может быть десант в формате морпехов, когда наши, проникнув вглубь за ЛБС, удерживают круговую оборону до подхода основных сил. Другой вариант — расширять прорыв по фронту, нащупав слабые места в обороне противника.

Жаль наши общевойсковые генералы (я имею в виду самых больших генералов) не применяют воздушный десант

— пишет Сладков, добавив, что, быть может, он «фантазирует».

По его мнению, высадка десантников в тылу врага, например за Харьковом, Днепропетровском или Сумами могли бы стать теми самыми решительными прорывами. Конечно, о проведении операции, наподобие той в начале СВО, когда 45-я бригада СпН ВДВ ВС РФ высадилась в аэропорту Гостомеля под Киевом, сейчас говорить сложно. У противника на вооружении имеются западные системы ПВО, а США снабжают ВСУ разведданными, отслеживая перемещения наших подразделений даже в глубоком тылу.

Но что-то должно произойти, давно не было для Киева неприятных сюрпризов

— заключил военкор.