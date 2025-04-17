«Ударное средство средней дальности»: Киев разработал новый дрон-ракету «Барс» для ударов по России

Дрон-ракета «Пекло» Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия в скором времени получит на вооружение новую ракету-дрон под названием «Барс», разработанную специально для ударов вглубь территории России. Об этом сообщает украинский портал «Милитарный».

На Украине разработали очередную дрон-ракету под названием «Барс». Впервые о ней еще в 2024 году упомянул министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, отчитывающийся по новым разработкам. Название «Барс» прозвучало в одном ряду с другими разработками: «Пекло», «Паляница» и «Рута». Технических характеристик новой разработки он тогда не назвал.

У нас появились такие крылатые ракеты и класс новых принципиально иных ракет — ракет-дронов. Это «Паляница», «Пекло», «Рута», «Барс»,

— заявил Сметанин.

Как сообщают источники, дрон-ракета «Барс» разработан в частном порядке, это не государственный заказ. По своим характеристикам он напоминает другую разработку — «Пекло» и является «ударным средством средней дальности», способным наносить удары на 700-800 км. Главной особенностью называется возможность массово производить дрон на территории Украины в имеющихся условиях.

Как ранее заявил Зеленский, в течение 2025 года Украина планирует изготовить три тысячи крылатых ракет и ракет-дронов для ударов по России.