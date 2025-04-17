Египет в ближайшее время подпишет контракт на поставку южнокорейских FA-50

ЦАМТО, 16 апреля. Египет находится на заключительном этапе переговоров по заключению сделки с Сеулом на поставку до 100 легких боевых / учебно-тренировочных самолетов FA-50. Соглашение также должно включать передачу технологий.

Об этом заявил посол Египта в Республике Корея Халед Абдельрахман.

Как сообщает Defenceweb.co.za, официальный представитель Korea Aerospace Industries (KAI) заявил, что данное приобретение "продвинет египетскую авиационную промышленность и будет способствовать расширению стратегического партнерства Каира со странами Африки и Ближнего Востока".

Египет планирует начать с заказа первой партии из 36 FA-50 на сумму около 1 млрд. долл., а оставшиеся самолеты будут собраны по лицензии на предприятии государственной компании Arab Organization for Industrialization (AOI) в Хелуане по соглашению от 1 декабря 2022 года.

Со стороны ЦАМТО напомним, в начале 2021 года стало известно, что Военно-воздушные силы Египта планируют закупку новых учебно-тренировочных самолетов базовой и углубленной летной подготовки для замены парка устаревших машин.

На тот момент было известно, что немецкая компания Grob Aircraft ведет переговоры с египетским правительством относительно турбовинтовых УТС G-120TP. Отмечалось, что это логичный шаг для ВВС Египта, которые хорошо знакомы с производителем Grob Aircraft, так как с 2000-х гг. эксплуатируют парк из 74 G-115 на авиабазе "Бильбайс" в составе 3-й и 5-й эскадрилий 101-го учебного крыла.

Американская компания Sierra Nevada Corporation (SNC) предлагала легкий боевой самолет A-29 "Супер Тукано" в качестве учебно-тренировочного, а также в качестве замены примерно 50 штурмовиков/УТС EMB-312 "Тукано", приобретенных Египтом в 1980-х гг. Данные самолеты также базируются в Билбайсе в составе 83-й, 84-й и 85-й эскадрилий 201-го учебного крыла.

Новыми A-29 "Супер Тукано" также предлагалось заменить более 100 реактивных УТС углубленной летной подготовки K-8E "Каракорум" на авиабазе "Эль-Минья" в составе 28-й и 29-й эскадрилий 201-го учебного крыла.

Итальянская группа Leonardo для замены K-8E предлагала реактивный УТС M-346 "Мастер" или его уменьшенный вариант M-345. Чешская Aero Vodochody предлагала свой новый УТС L-39NG.

В итоге 1 декабря 2022 года египетская государственная компания AOI подписала соглашение с корейской Korea Aerospace Industries по организации производства учебно-тренировочных самолетов на территории страны.

В опубликованном AOI 16 января 2023 года заявлении сообщалось, что ее председатель Мохтар Абдель-Латиф встретился с делегацией из Республики Корея, в которую входили члены парламента и высокопоставленные должностные лица KAI и Hanwha Aerospace. Стороны обсудили реализацию соглашения AOI с KAI о "локализации технологии производства перспективного учебного самолета для удовлетворения потребностей ВС Египта и его экспорта в африканские и арабские страны".

Самолет будет производиться на авиационном заводе AOI в Хелуане, который ранее собирал по лицензии китайские учебно-тренировочные самолеты K-8E для ВВС Египта. Сообщалось, что в мае 2010 года, когда был поставлен 120-й и последний К-8Е, Египет производил более 94% комплектующих для этого самолета.