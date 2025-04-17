Индонезийский эксперт по геополитике из РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина отметил, что действия США в украинском конфликте "углубили кризис доверия к трансатлантической безопасности НАТО", а ЕС стал превращаться в "антиамериканский и милитаризованный блок"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Милитаризация Евросоюза не просто затягивает украинский конфликт, но и провоцирует кризис атлантического командования НАТО. Такую позицию в комментарии для ТАСС изложил индонезийский эксперт по геополитике из РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Фашех Хамид.

"Милитаризация ЕС представляет собой провокационно-наступательную политику, которая не только затягивает конфликт на Украине, но и провоцирует кризис трансатлантического командования в сфере безопасности с НАТО, подрывая функциональность глобального гегемонистского сдерживания западного блока", - считает он.

Эксперт считает, что действия США в украинском конфликте "углубили кризис доверия к трансатлантической безопасности НАТО", а ЕС стал превращаться в "антиамериканский и милитаризованный блок". "На фоне этого раскола мир на Украине стал не целью, а инструментом геополитического пересчета для США и ЕС. Для ЕС продолжение конфликта жизненно важно для оживления своего военно-промышленного комплекса и освобождения от зависимости от США. <...> Страх перед гипотетической российской агрессией используется как инструмент легитимации на случай экономического коллапса во время перехода", - утверждает эксперт. "США играют в ту же игру. После провала стратегии давления на ЕС с целью увеличения взносов в НАТО США саботировали собственное предложение о 30-дневном перемирии, настаивая на продолжении поставок оружия и разведданных Украине - это лицемерие, блокирующее нейтралитет Украины и перспективы мира", - подчеркивает Фашех Хамид.

Как считает эксперт, система "превратила войну в бизнес-модель". "Без вмешательства кризис ВПК втянет ЕС, США и других в структурную неэффективность и долговой кризис - все ради иллюзии военного превосходства. Такая автономия - не путь к миру, а реинкарнация насилия в интересах оружейных корпораций, а не народов Европы или Украины", - уверен Фашех Хамид.