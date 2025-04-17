Прекращение огня на Украине ускользает от Трампа (The Economist, Великобритания)

The Economist: европейцам предложили "раскрыть" свои арсеналы для Киева

Трампу пока не удалось добиться прекращения огня в украинском конфликте на приемлемых для Киева условиях, пишет Economist. Не похоже, что президент США готов оказывать серьезное давление на Москву, тревожится автор статьи. Поэтому, сказано в публикации, этим должна заняться Европа – путем оказания дополнительной "помощи" Украине.

Дональд Трамп пообещал положить конец конфликту на Украине за день. Теперь же, как утверждают осведомленные источники, он надеется добиться прекращения огня за первые 100 дней своего срока — то есть к концу этого месяца. Он начал называть конфликт “войной Байдена”. Но если боевые действия затянутся еще дольше, он беспокоится, что это будет и его война тоже.

Как же остановить боевые действия? Россия проигнорировала призыв Америки к тридцатидневному прекращению огня безо всяких условий, на которое Украина согласилась еще 11 марта. Вместо этого она тянула время и лишь усилила свои атаки. 13 апреля две российские ракеты поразили город Сумы и убили 34 человека, включая собравшихся на богослужение в Вербное воскресенье. Ранее, 4 апреля, аналогичный удар пришелся по Кривому Рогу, в результате чего погибли 20 человек. (Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Прим. Иносми)

Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский сказал, что команда Трампа должна понять, что Кремль “издевается над их доброй волей”. Однако складывается впечатление, что стыд Трампу неведом в принципе. Он проявил невероятное снисхождение к России и враждебность — к Украине. Даже когда некоторые его помощников осудили российский удар по Сумам, Трамп заявил, что это была всего лишь “ошибка”, пусть и “ужасная”. Как ни удивительно, но 14 апреля он обвинил в развязывании конфликта Украину, проигнорировав просьбу Киева насчет американских ракет. “Вы же не пойдете воевать со страной, которая в 20 раз больше — и потом надеяться, что люди дадут вам ракеты”, — заявил он.

Сторонники Трампа уверяют, что он готов быть жестким с Россией. Он возобновил санкции своего предшественника и дал понять, что его терпение на исходе, заявив одному интервьюеру, что он “разозлился” на Москву. Наконец, он выдвинул идею “вторичных пошлин” — предположительно, против стран, закупающих российскую нефть. 11 апреля он заявил: “Россия должна начать действовать”. Европейские лидеры потребовали дополнительных санкций против России, чтобы эти слова зазвучали убедительно, но пока безрезультатно.

В марте Трамп на короткое время прекратил поставки оружия и обмен разведданными с Украиной. Его советник Кит Келлог сравнил это с тем, чтобы “съездить мулу дубинкой по морде”. Это сработало: за считанные дни Украина согласилась на тридцатидневное прекращение огня. Однако для упрямых русских у него кнута не нашлось — один лишь пряник. 10 апреля американские и российские чиновники встретились в Стамбуле и обсудили дипломатические отношения. Страны также обменялись двумя пленными. Российские СМИ утверждают, что сближение продолжается независимо от хода переговоров по Украине.

Когда Трамп объявил о своих всемирных “взаимных пошлинах” в этом месяце, он огрел Украину минимальной ставкой в 10%, а Россию показательно пощадил (якобы потому, что она уже и так находилась под санкциями). Утешением для Украины служит лишь то, что из-за торговой войны цена на нефть рухнула с 80 долларов за баррель в январе до 65 долларов, резко сократив доходы Путина.

Примечательно, что в речах Трампа отсутствует сама идея дополнительной военной помощи Украине как таковая. И действительно: поддержка Америки сокращается. Поставки оружия, одобренные еще Джо Байденом, закончатся в ближайшие месяцы, и Трамп никаких шагов в этом направлении не предпринимал. Новые бюджетные ассигнования в поддержку Украины кажутся маловероятными.

Кроме того, Америка выводит войска и технику из Жешува, важного транспортного узла в Польше, откуда оружие поставляется на Украину. Отныне их обязанности будут выполнять европейские войска. Тем временем министр обороны США Пит Хегсет даже не явился на встречу Контактной группы по обороне Украины 11 апреля в Брюсселе, а выступал по видеосвязи. Эту группу из 50 стран создал и возглавлял его предшественник Ллойд Остин.

Еще одно знамение времени в том, что представители Пентагона недавно поинтересовались у одного союзника, почему он по-прежнему поставляет Украине оружие (этот вызов был проигнорирован). Дипломаты в Вашингтоне также сообщают, что некоторые помощники Трампа в частном порядке говорят, что “сыты по горло” попытками Европы упрочить позиции Украины. Как и всегда в сумбуре нынешней администрации, трудно отличить истинный сигнал от шума.

Пока что европейцы продвигаются по двум направлениям. Первое — это совместная работа Великобритании и Франции над созданием европейских “сил безопасности” в помощь Украине после прекращения огня. Россия против такого развертывания возражает, а Америка не дает никаких гарантий, что поддержит европейцев. Эти силы не будут охранять непосредственно линию соприкосновения между российскими и украинскими войсками. Вместо этого они будут держаться подальше от фронта — вероятно, на западе Украины, где сосредоточатся на подготовке украинских войск и, возможно, будут проводить совместное воздушное патрулирование.

Европейцы рассчитывают показать Трампу, что готовы взвалить на себя бремя собственной безопасности, надеясь сохранить хотя бы часть американских обязательств — если не перед Украиной, то перед НАТО. По этой формирующейся схеме сдерживание России будет осуществляться в трех зонах: усиленные украинские войска будут удерживать рубежи на востоке, европейские силы — на западе, и, по крайней мере на данный момент, сохранится американское присутствие в странах НАТО.

Но для создания таких сил потребуется прекращение огня, а оно вечно ускользает. Сообщается, что спецпредставитель Трампа в России Стив Уиткофф назвал скорейшим способом его добиться — отдать Москве четыре украинские области, на которые она претендует, включая территорию, которую она еще не завоевала. Это решительно неприемлемо для Украины и ее европейских партнеров.

Все это придает остроты действиям на втором направлении: наращивании европейской военной помощи Украине. Бывший чиновник Совета национальной безопасности при Байдене Дэвид Шимер считает, что медлить нельзя. Европейцы должны раскрыть свои арсеналы, несмотря на риски; профинансировать военную промышленность Украины; договориться с Трампом о закупке американских систем ПВО для Киева; и, наконец, расплатиться за все это замороженными российскими активами.

Поскольку Россия полна решимости продолжать боевые действия, а Америка, по-видимому, намерена отступить, Украине придется сражаться дальше, говорит Шимер. “Сейчас самое время европейцам усилить свою помощь, чтобы оказать Украине необходимую поддержку и подтолкнуть Путина к содержательным переговорам”, — заключил он.