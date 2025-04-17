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Военное обозрение

«Не лучшее решение»: Киевский эксперт раскритиковал переданные Украине американские истребители F-16

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине раскритиковали американские истребители F-16, переданные западными спонсорами киевскому режиму. Как оказалось, данные самолеты во всем уступают российским, да и в качестве средств ПВО являются «не лучшим решением». С таким заявлением выступил киевский аналитик в области авиации Константин Криволап.

Истребители F-16, поставку которых так ждали на Украине, делая на них определенную ставку в войне с Россией, оказались не очередной вундерваффе, а просто устаревшим истребителем со средними характеристиками. Как заявил украинский аналитик, в воздушном бою против российских истребителей у F-16 шансов нет, да и как средство ПВО для перехвата российских ракет он тоже не является «лучшим решением».

F-16 вообще… Нет самолётов, которые могут работать против баллистики. F-16 в той комплектации, которая у нас есть, это поколение 4+. С той стороны Су-30СМ, Су-30СМ2, Су-34, Су-35. Это всё самолёты поколения 4++. У них радары видят в два раза дальше, у них ракеты бьют в два раза дальше, чем те, которые у нас.

- заявил Криволап.

Ранее американские военные предупреждали Киев, чтобы там не строили больших планов на истребители F-16, поскольку они не окажут большого влияния на ход боевых действий. Однако Зеленский сделал так, что передача каждого самолета на Украине воспринималась как получение «чудо-оружия». Но, как оказалось, Запад снова втюхал Киеву устаревшую версию самолетов.

На сегодняшний день подтверждена потеря Киевом двух истребителей F-16, причем вместе с пилотами.

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