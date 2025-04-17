Raytheon наращивает производство УР AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух"

ЦАМТО, 16 апреля. Компания Raytheon к концу 2024 года удвоила темпы производства управляемых ракет AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух", заявил главный исполнительный директор компании Фил Джаспер.

Компания также планирует дополнительно расширить свои производственные мощности и удвоить поставки в 2025 году в ответ на растущий международный спрос.

Предполагается, что на конец 2024 года Raytheon вышла на производство около 1200 ракет AMRAAM, включая боеприпасы, произведенные в Японии по соглашениям о промышленном сотрудничестве. Наращивание производства отражает возросший интерес к AMRAAM со стороны зарубежных покупателей на фоне активного применения ракет во время конфликта на Украине.

Как сообщает Defence-industry.eu, в течение 2024 года Raytheon получила от разных стран запросы на поставку более 3000 ракет AMRAAM. В первые месяцы 2025 года зарубежные клиенты подали дополнительные запросы еще на 1600 ракет.

Эти цифры не учитывают заказы, размещенные Вооруженными силами США. В настоящее время компания расширяет производственные площади для удовлетворения требований как ВС США, так и союзных государств.

Как сообщал ЦАМТО, в течение 2024 года запросы на поставку различных версий AMRAAM в США направили Турция (952 ед.), Польша (745 ед.), Израиль (30 ед.), Норвегия (300 ед.), Румыния (186 ед.), Сингапур (54 ед.), Германия (969 ед.), Аргентина (36 ед.), Нидерланды (226 ед.).

В январе 2025 года запрос на поставку до 1200 ракет AIM-120D-3 и AIM-120C-8 общей стоимостью 3,64 млрд. долл. направила Япония, а в апреле 2025 года Госдепартамент США одобрил поставку Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 200 УР AIM-120C-8 AMRAAM и до 200 AIM-120D-3 AMRAAM, а также сопутствующего оборудования на сумму до 1,04 млрд. долл.

AMRAAM представляет собой ракету двойного назначения, обеспечивающую поражение воздушных целей при размещении как на борту истребителей, так и в составе наземных ЗРК.

Ракета AIM-120 разработана более 30 лет назад, однако постоянно модернизируется, обеспечивая возможность поражать цели в сложных метеоусловиях за пределами прямой видимости. С момента завершения разработки базовой версии было произведено более 5000 пусков AMRAAM.