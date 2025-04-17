США перебросили в Японию группу стратегических бомбардировщиков B-1B

Вашингтон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Группа американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer прибыла на авиабазу Мисава на севере Японского острова Хонсю, сообщило Тихоокеанское командование ВВС США.

Они были переброшены туда с авиабазы Дайс, штат Техас. Целью является тренировка американских ВВС совместно с союзниками в проведении "миссий стратегического сдерживания в целях укрепления региональной стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", отметили в командовании.

Указывается также, что "такие развертывания продолжают прочное сотрудничество в области безопасности с Японией и поддерживают совместную способность быстро и решительно реагировать на любые вызовы, возникающие в Индо-Тихоокеанском регионе".

Как сообщало министерство обороны Республики Корея, во вторник ВВС Южной Кореи и США провели совместные военно-воздушные учения, в которых приняли участие американские стратегические бомбардировщики B-1B.

В учениях, которые проходили над Корейским полуостровом, участвовали южнокорейские истребители пятого поколения F-35A, а также южнокорейские и американские истребители F-16.

"Эти учения были призваны продемонстрировать интегрированный потенциал расширенного сдерживания Республики Корея и США и укрепить оперативную совместимость объединенных сил в целях реагирования на постоянную угрозу все более совершенных ядерных и ракетных программ Северной Кореи", - отметили в ведомстве.