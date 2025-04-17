В Болгарии состоялась презентация первого истребителя F-16 Блок.70

ЦАМТО, 16 апреля. На 3-й авиабазе ВВС Болгарии в Граф Игнатьево 13 апреля состоялась церемония презентации первого поставленного в страну истребителя F-16 Блок.70.

В мероприятии принял участие министр обороны Атанас Запрянов.

По информации Министерства обороны Болгарии, в ходе мероприятия присутствующим был продемонстрирован двухместный учебно-боевой самолет F-16D Блок.70 с бортовым номером "301". Он прибыл в страну, совершив перелет из США, 2 апреля. Как ожидается, все заказанные истребители первой партии будут получены до конца 2025 года.

Как заявил в своем выступлении на церемонии А.Запрянов, в текущем году в дополнение к новым самолетам на вооружение ВС Болгарии будут приняты первые новые бронемашины "Страйкер". Болгария готова реализовывать и другие проекты совместно со странами-союзницами, а также при участии агентств НАТО и ЕС с целью максимального использования потенциала плана ЕС "Перевооружение Европы"/"Готовность 2030" и европейской "Белой книги по обороне". Для реализации программы перевооружения потребуется поддерживать расходы на оборону на уровне 2,5-3,0% ВВП. Министр обороны выразил уверенность, что данные планы будут поддержаны правительством и Народным собранием страны.

Как сообщал ЦАМТО, Госдепартамент США одобрил поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" первых 8 истребителей F-16C/D Блок.70/72, сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью до 1,673 млрд. долл. в мае 2019 года.

После одобрения в августе 2019 года контрактов на поставку самолетов, боеприпасов, многофункциональной системы обмена информацией - единой тактической радиосистемы MIDS-JTRS правительством и Национальным собранием Болгарии, Минобороны Болгарии перечислило Агентству по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 1,2 млрд. долл., предназначенные на закупку истребителей.

Предполагалось, что первые самолеты будут поставлены в середине 2023 года, но из-за пандемии COVID график был сорван. В итоге поставки начались в 2025 году.

Первый F-16 был официально передан Министерству обороны Болгарии 31 января 2025 года на предприятии Lockheed Martin в Гринвилле (шт. Южная Каролина). Предполагается, что начальная готовность истребителей к боевому применению будет достигнута в 2026 году.

В апреле 2022 года Госдепартамент США одобрил поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 дополнительных истребителей F-16C/D Блок.70, сопутствующего оборудования, вооружений и услуг. Полная стоимость поставки может составить 1,673 млрд. долл.

Правительство и парламент Болгарии одобрили пакет международных соглашений на закупку в США второй партии истребителей F-16 в конце 2022 года.

В рамках второго этапа закупки Болгария получит четыре одноместных самолета F-16C Блок.70 и четыре двухместных F-16D Блок.70, а также сопутствующие боеприпасы и оборудование. Общая стоимость трех контрактов на поставку восьми дополнительных F-16C/D Блок.70, вооружений и оборудования составила 1,296 млн. долл. Ожидается, что поставка второй партии истребителей начнется в 2027 году.