Госдеп: США обоснованно требуют от стран НАТО увеличения расходов на оборону

ЦАМТО, 16 апреля. США обоснованно требуют от других стран НАТО увеличения расходов на оборону, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.

"Миссия НАТО – быть сдерживающим фактором. НАТО подразумевалось союзом, который остановит плохих акторов от плохих поступков, потому что это очень плохо для них может кончиться. И сейчас есть страны, которым нужно увеличить расходы, разделить бремя. Не потому, что мы злые, а потому что мы привержены НАТО", – цитирует "РИА Новости" заявление Т.Брюс на брифинге.

Как напоминает агентство, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.