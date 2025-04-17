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ЦАМТО

Посол оценил перспективы военного сотрудничества России и Индонезии

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Су-30МК ВВС Индонезии на авиабазе "Султан Хасануддин"
Су-30МК ВВС Индонезии на авиабазе "Султан Хасануддин".
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 16 апреля. Военное сотрудничество РФ с Индонезией не угрожает безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в отличии от планов Австралии и Запада по расширению своего военного влияния.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, комментируя сообщения американских СМИ относительно якобы имеющихся планов создания в Индонезии базы для размещения самолетов дальней авиации ВКС России.

"В связи с доносящимися из Канберры запросами к официальной Джакарте относительно якобы имеющихся планов создания в Индонезии базы для размещения самолетов дальней авиации ВКС России хотелось бы отметить следующее. Военное сотрудничество является неотъемлемой составной частью межгосударственных отношений между Российской Федерацией и Республикой Индонезии. Оно носит исключительно двусторонний характер, опирается на соответствующую договорно-правовую базу и национальное законодательство каждой из стран. Взаимодействие между вооруженными силами России и Индонезии охватывает различные направления, в том числе и по линии военно-воздушных сил", – отметил дипломат.

По его словам, это сотрудничество "нацелено на укрепление оборонительного потенциала каждой из двух сторон, не нацелено против третьих стран и не угрожает безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Если и говорить о вызовах для региональной стабильности, то скорее они исходят от размещения на ротационной основе крупных воинских контингентов внерегиональных государств на австралийской территории, включая предоставление аэродромов для посадки стратегических бомбардировщиков и портовой инфраструктуры для заходов атомных подводных лодок", – добавил С.Толченов.

По его словам, особую угрозу будут нести обсуждаемые в настоящее время планы размещения в Австралии американских ракет средней дальности, в зоне действия которых окажутся государства АСЕАН, включая Индонезию, а также принятие на вооружение австралийских ВМС подводных лодок с ядерными энергетическими установками в рамках трехстороннего партнерства AUKUS.

"Это ставит под вопрос эффективность созданных в АТР безъядерных зон: в южной части Тихого океана (договор Раротонга) и в Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор)", – пояснил российский посол.

Как напоминает "РИА Новости", ранее новостной сайт Janes утверждал, что Москва якобы подала официальный запрос в Джакарту на разрешение базирования самолетов российских ВКС на одном из аэродромов Индонезии. Публикация вызвала бурную реакцию в Австралии, включая комментарии первых лиц страны о недопустимости такого сотрудничества. МИД Индонезии в комментарии "РИА Новости" заявил, что "никогда не слышал" о таком запросе со стороны Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения в СМИ о якобы запросе Москвы руководству Индонезии о базировании российских Воздушно-космических сил на одном из аэродромов в Индонезии, отметив, что "сейчас много вбросов".

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