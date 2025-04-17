Французский генерал Делавард: ВСУ теряют больше людей, чем им удается набрать

По мнению главнокомандующего в отставке Иностранного легиона Сухопутных войск республики, рано или поздно произойдет крах из-за нехватки личного состава для удержания территории с украинской стороны

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. У Вооруженных сил Украины остается все меньше резервов, что приводит к дисбалансу военной мощи и краху Киева на поле боя. Такое мнение выразил ТАСС генерал в отставке Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что общество Украины разделилось на тех, кто может откупиться от мобилизации, выехать за границу, и тех, кому это недоступно. Она добавила, что "военкомы выгребли украинские села", те же, кого хватают на улицах в рамках принудительной мобилизации, не имеют достаточной мотивации к службе в вооруженных силах. Всеобщая мобилизация мужчин и военное положение были введены на Украине с февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. На фоне проблем с комплектованием армии в мае прошлого года в стране вступил в силу закон, ужесточающий правила мобилизации.

"Мы видим, что сегодня Россия, конечно же, продолжает свои наборы и рекрутирует больше людей, примерно тысячу в день. Да, тысячу в день, сравнимо больше с тем, сколько она теряет на поле боя. Таким образом, она усиливается. С другой стороны, украинцы теряют на фронте больше людей, чем им удается набрать. И поскольку они уже неоднократно мобилизовали все свои силы, у них остается все меньше и меньше резервов. Дисбаланс, который уже проявляется между российскими и украинскими силами на земле, будет становиться все сильнее и сильнее, вплоть до краха Киева", - сказал Делавард.

По его мнению, рано или поздно произойдет крах из-за нехватки личного состава для удержания территории с украинской стороны. "Это, кстати, видно. Эти процессы сегодня ускоряются, продвижение становится все быстрее и быстрее. Продвижение со стороны русских, которые не заинтересованы в том, чтобы действовать слишком быстро, потому что в конечном итоге время играет им на руку", - считает французский генерал.

"Абсолютно никакого равновесия сил нет. Баланс сил явно в пользу России, которая, с одной стороны, не задействовала на украинском фронте весь свой контингент. Россия имеет огромную территорию, которую необходимо контролировать, и должна заниматься всем. Поэтому она задействовала лишь часть своих средств, провела мобилизацию лишь однажды, и на данный момент этого ей вполне достаточно не только для удержания фронта, но и для продвижения", - отметил собеседник агентства.

Бездонная яма Украины

Он полагает, что время играет на руку ВС РФ не только в военном плане. "Не спеша, они берегут своих собственных солдат, но и, что особенно важно, они продолжают ослаблять натовский Запад, который бросает в эту бездонную яму Украины колоссальные финансовые средства, разоряясь сам, и ставя себя в сложное экономическое положение. И все это - манна небесная для России. Ослабление Европы в экономическом плане - это то, что в конечном итоге сыграет на руку России", - говорит Делавард.

"Оборона и обеспечивающие ее войска держатся только потому, что за ними стоит экономика, а война - это в равной степени война людей и техники, а также денег. Нужны деньги, нужна работающая экономика, и в этом плане Россия сейчас чувствует себя довольно хорошо. Я смотрел сегодня утром курс рубля. С начала года он вырос на 20% по отношению к доллару, и с начала специальной военной операции он укрепился по отношению к доллару. До начала СВО нужно было меньше долларов, чтобы купить 100 рублей, чем сейчас. Таким образом, рубль укрепился по отношению к доллару с начала спецоперации, что показывает, что экономика РФ работает не так уж и плохо", - добавил генерал.

Он отметил, что в настоящее время российская экономика чувствует себя довольно хорошо, хотя могла бы работать и лучше, в то время как украинская экономика рушится. "И, конечно же, союзники не приходят на помощь Украине так, как следовало бы, кроме как словами и заявлениями. Таким образом, на данный момент я бы сказал, что баланс сил явно в пользу России, и особенно то, что развитие событий, то, что время играет на руку России. Чем больше проходит времени, тем сильнее проявляется этот дисбаланс сил на земле", - заключил Делавард.