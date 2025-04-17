Эксперт Степанов счел проектом Маска спутниковую группировку Бундесвера

По мнению военного эксперта, технологический суверенитет Германии в сфере космической связи и разведки находится в полной зависимости от внешнего индустриального потенциала

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Пусковые возможности для развития спутниковой группировки Вооруженных сил Германии (Бундесвера), вероятнее всего, будет обеспечивать SpaceX Илона Маска. Таким мнением с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Как ранее сообщила газета Handelsblatt, Бундесвер рассчитывает к 2029 году создать собственную спутниковую группировку, которая в будущем может быть расширена до сети из сотен спутников. Там предположили, что может быть создано до трех спутниковых группировок, которые либо будут выполнять одну функцию (обеспечение связи, разведка или наблюдение за поверхностью Земли), либо будут оснащены комбинированными (мультиспектральными) возможностями. В газете также говорится, что затраты на создание одной группировки могут составить до 10 млрд евро.

"По публичным заявлениям представителей Бундесвера, "изучаются различные варианты по возможному созданию группировки, чтобы национальными возможностями покрыть растущие запросы по разведке из космоса". Вопрос только в том, кто будет обеспечивать для Бундесвера пусковые возможности, и все говорит о том, что это еще один из проектов расширения коммерческих возможностей SpaceX за счет европейских потребителей", - сказал эксперт.

Зависимость немецкой космической отрасли от США

По мнению Степанова, технологический суверенитет Германии в сфере космической связи и разведки находится в полной зависимости от внешнего индустриального потенциала, а именно отраслевиков из США. Одну из причин этому эксперт видит в том, что после краха гитлеровской Германии многие немецкие военные специалисты в рамках спецоперации американских спецслужб "Скрепка" (Paperclip) - секретной программы США, запущенной в 1945 году с целью перемещения немецких ученых, инженеров и техников из послевоенной Германии в США, - нашли убежище в Штатах. "Вернер фон Браун, член НСДАП с 1937 года, штурмбаннфюрер СС после разгрома Третьего рейха спокойно трудился во благо космической отрасли США, забыв про родную Германию", - сказал он.

Так, отметил Степанов, большая часть разведданных поступает в штаб Космического командования Бундесвера по партнерским каналам из США. Собственная разведывательная группировка из пяти идентичных по функционалу спутников SAR-Lupe немецкой компании OHB-System морально устарела. Во-первых, развернутые в 2008 году и рассчитанные на 10-летний срок эксплуатации спутники уже превысили его почти вдвое.

Кроме того, объем их памяти составляет всего 128 ГБ, что позволяет получать не более 30 изображений в день. Для сравнения, спутниковая группировка Starlink ежедневно транслирует более 42 петабайт данных, что эквивалентно 28 млн часов видео в высоком разрешении, а группировка Rocket Lab PlanetScope (около 130 аппаратов) за один день снимает 200 млн кв. км поверхности Земли. Кроме того, по словам эксперта, немецкие спутники хотя и способны предоставлять изображения высокого разрешения практически из всех регионов мира, однако не часто: связь возможна только тогда, когда спутник находится в пределах прямой видимости. К тому же скорость передачи изображений составляет примерно 11 часов, но 95% запросов требуют для своего исполнения 19 часов.

С учетом отсутствия собственных пусковых возможностей, пояснил Степанов, "Берлин действует на вынужденном аутсорсе у [предпринимателя] Илона Маска". Группировка из трех спутников SARah, первый из которых вышел на орбиту в 2022 году благодаря носителю от SpaceX Falcon 9, должна была развернуться в полную мощь уже к концу 2024 года. В декабре 2023 года с базы Космических сил США Ванденберг выполнен пуск ракеты-носителя Falcon-9FT Block-5 с двумя радиолокационными спутниками-шпионами SARah-2 и 3 в интересах Министерства обороны Германии. Однако с момента вывода на орбиту их так и не смогли активировать по публично озвученной причине отсутствия надлежащего тестирования устройств перед началом миссии.

Распределенный кластер

В этой связи, отмечает эксперт, стоит упомянуть французскую спутниковую телекоммуникационную компанию Eutelsat, которая с момента своего слияния в 2023 году с британской OneWeb контролирует единственное, помимо Starlink, действующее глобальное созвездие спутников на низкой околоземной орбите. В настоящее время, по утверждению главы немецкого подразделения Eutelsat Евы Бернеке, Франция уже реализует альтернативный Starlink проект спутниковой связи для Украины, где используются около тысячи терминалов Eutelsat, и в ближайшие недели их число может вырасти на 5-10 тыс. Бернеке также сообщила агентству Bloomberg о планах поставки 40 тыс. терминалов связи на Украину. Любопытно, что, по утверждению агентства Reuters, именно ФРГ финансирует альтернативу Starlink для Киева на фоне "обострения отношений с Маском" и "более враждебного отношения [президента США Дональда] Трампа к Украине".

Однако, продолжает Степанов, сами терминалы компания Eutelsat не производит - их поставляет южнокорейский подрядчик Intellian Technologies, Inc. Известно, что Intellian Technologies поставляла спутниковые антенны для SpaceX. Компания сотрудничает с США и по другим направлениям. Так, в 2023 году она представила терминал, разработанный совместно с ВМС США. Устройство обеспечивает одновременную связь с коммерческими спутниками Ka-диапазона и военной группировкой Wideband Global Satcom (WGS), используемой США и несколькими союзными странами.

Эксперт делает вывод, что европейские лидеры нацелены на милитаризацию околоземной орбиты и максимальное задействование своего космического разведывательного потенциала не только в украинской кампании, но и в целом в рамках масштабной эскалации в российском приграничье. Делают они это публично и с опорой на американский промышленный потенциал. "Все это - единый технологический распределенный кластер, игроки которого в публичном пространстве могут деаффилироваться и вести самостоятельную линию, но на самом деле они лишь дополняют общий потенциал, имея единые цели и задачи - подавление конкурентов всеми доступными средствами", - резюмирует Степанов.