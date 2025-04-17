Войти
Lenta.ru

В США значительно ускорят модернизацию Abrams

200
0
0
Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters
Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters.

Defense News: В США сократят срок модернизации танка Abrams до 30 месяцев

Армия США планирует значительно ускорить работы по модернизации танка M1 Abrams. Сроки выполнения работ хотят сократить до 24-30 месяцев, пишет Defense News.

Технический директор при начальнике штаба Армии США Алекс Миллер сообщил, что начштаба приказал ускорить работы над обновленным «Абрамсом».

Как пишет издание, «смутные пожелания» к новой машине заключались в снижении веса, улучшении защищенности и внедрении автомата заряжания. При этом о ходе проекта почти ничего не известно. Ранее сообщалось, что армия США хочет синхронизировать поставки модернизированного Abrams M1E3 с поставками боевой машины пехоты M30, которая может поступить на вооружение в начале 2030-х годов.

Миллер рассказал, что в ходе встречи с руководством программы Ground Combat Systems начальнику штаба сообщили, что разработка и создание первого танка займет 65 месяцев. «Армия в настоящее время планирует сократить сроки до трети от первоначального прогноза, планируя предоставить новый вариант солдатам в течение 24-30 месяцев», — говорится в материале.

В октябре 2024 года стало известно, что армия США перенесла начало работ над новым комплексом активной защиты и автоматом заряжания для Abrams M1E3 на 2025 финансовый год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.04 06:53
  • 1
В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway
  • 17.04 06:52
  • 8422
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.04 06:33
  • 0
Ответ на "Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)"
  • 17.04 02:04
  • 0
Ответ на " Названа новая задача Су-35С"
  • 17.04 01:58
  • 1
Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)
  • 16.04 15:59
  • 1
Последний из могикан и летающие "китайцы": чем разочаровывают самолеты США 6-го поколения
  • 16.04 15:54
  • 1
Названа способная повлиять на ход СВО российская разработка
  • 16.04 15:43
  • 1
Управляемый из Москвы FPV-дрон «Овод» поразил объект ВСУ в ДНР
  • 16.04 13:54
  • 1474
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.04 02:04
  • 3
Названа новая задача Су-35С
  • 16.04 01:46
  • 4
Последнее китайское: в КНР испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36
  • 15.04 22:05
  • 1
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 15.04 21:30
  • 0
Причина провалов (скажу мягче - фатальных слабостей) западной военной аналитики (и не только "публичной").
  • 15.04 20:15
  • 1
«DEFENDER 25»: начало
  • 15.04 17:19
  • 0
Цена политических решений в Польше