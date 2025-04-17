В США значительно ускорят модернизацию Abrams

Defense News: В США сократят срок модернизации танка Abrams до 30 месяцев

Армия США планирует значительно ускорить работы по модернизации танка M1 Abrams. Сроки выполнения работ хотят сократить до 24-30 месяцев, пишет Defense News.

Технический директор при начальнике штаба Армии США Алекс Миллер сообщил, что начштаба приказал ускорить работы над обновленным «Абрамсом».

Как пишет издание, «смутные пожелания» к новой машине заключались в снижении веса, улучшении защищенности и внедрении автомата заряжания. При этом о ходе проекта почти ничего не известно. Ранее сообщалось, что армия США хочет синхронизировать поставки модернизированного Abrams M1E3 с поставками боевой машины пехоты M30, которая может поступить на вооружение в начале 2030-х годов.

Миллер рассказал, что в ходе встречи с руководством программы Ground Combat Systems начальнику штаба сообщили, что разработка и создание первого танка займет 65 месяцев. «Армия в настоящее время планирует сократить сроки до трети от первоначального прогноза, планируя предоставить новый вариант солдатам в течение 24-30 месяцев», — говорится в материале.

В октябре 2024 года стало известно, что армия США перенесла начало работ над новым комплексом активной защиты и автоматом заряжания для Abrams M1E3 на 2025 финансовый год.