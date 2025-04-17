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Находящиеся на вооружении формирований киевского режима 155-мм самоходные артиллерийские установки AHS Krab называются польскими, но на самом деле это не так. Их шасси - южнокорейские, аналогичные тем, что применяются на САУ К9 K9 Thunder производства Samsung Techwin.

Собственная польская разработка UPG-NG на базе узлов и агрегатов Т-72/PT-91 оказалась провальной. В принципе, и сама башня является лицензионной версией британской, той что создавалась для AS90/52.

Кроме Польши AHS Krab были поставлены еще на Украину, идейным последователям тех, кто совершил в 1943-44 годах Волынскую резню. Всего необандеровцам было переправлено 72 таких гаубицы, и в настоящее время ВСУ потеряли уже 45 из них.

Сорок пятая сгорела в районе населенного пункта Стецковка на Купянском направлении. Видео попадания в нее российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" показал известный телеграм-канал "Изнанка". САУ подожгли возле укрытия, сооруженного рядом с одной из лесополос. Ее старались хорошо замаскировать, но это не помогло.

Роман Катков

Фото и видео: ТГ-канал "Изнанка"