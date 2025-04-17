Войти
Вестник Мордовии

Стало известно, сколько ВСУ потеряли польско-южнокорейских самоходок Krab

193
0
0

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Находящиеся на вооружении формирований киевского режима 155-мм самоходные артиллерийские установки AHS Krab называются польскими, но на самом деле это не так. Их шасси - южнокорейские, аналогичные тем, что применяются на САУ К9 K9 Thunder производства Samsung Techwin.

Собственная польская разработка UPG-NG на базе узлов и агрегатов Т-72/PT-91 оказалась провальной. В принципе, и сама башня является лицензионной версией британской, той что создавалась для AS90/52.

Кроме Польши AHS Krab были поставлены еще на Украину, идейным последователям тех, кто совершил в 1943-44 годах Волынскую резню. Всего необандеровцам было переправлено 72 таких гаубицы, и в настоящее время ВСУ потеряли уже 45 из них.



Сорок пятая сгорела в районе населенного пункта Стецковка на Купянском направлении. Видео попадания в нее российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" показал известный телеграм-канал "Изнанка". САУ подожгли возле укрытия, сооруженного рядом с одной из лесополос. Ее старались хорошо замаскировать, но это не помогло.

Роман Катков

Фото и видео: ТГ-канал "Изнанка"

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
Т-72
Компании
Hanwha Techwin
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.04 06:53
  • 1
В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway
  • 17.04 06:52
  • 8422
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.04 06:33
  • 0
Ответ на "Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)"
  • 17.04 02:04
  • 0
Ответ на " Названа новая задача Су-35С"
  • 17.04 01:58
  • 1
Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)
  • 16.04 15:59
  • 1
Последний из могикан и летающие "китайцы": чем разочаровывают самолеты США 6-го поколения
  • 16.04 15:54
  • 1
Названа способная повлиять на ход СВО российская разработка
  • 16.04 15:43
  • 1
Управляемый из Москвы FPV-дрон «Овод» поразил объект ВСУ в ДНР
  • 16.04 13:54
  • 1474
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.04 02:04
  • 3
Названа новая задача Су-35С
  • 16.04 01:46
  • 4
Последнее китайское: в КНР испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36
  • 15.04 22:05
  • 1
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 15.04 21:30
  • 0
Причина провалов (скажу мягче - фатальных слабостей) западной военной аналитики (и не только "публичной").
  • 15.04 20:15
  • 1
«DEFENDER 25»: начало
  • 15.04 17:19
  • 0
Цена политических решений в Польше