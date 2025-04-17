Войти
ТАСС

Посол РФ заявил, что курс поддержки Киева завел ФРГ в тупик

194
0
0
Посол России в Германии Сергей Нечаев (в центре)
Посол России в Германии Сергей Нечаев (в центре).
Источник изображения: © Кристина Зоркина/ ТАСС

Сергей Нечаев добавил, что Москва будет судить о новом кабинете министров Германии "по делам, а не по предвыборной риторике"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что новое правительство Германии не станет повторять ошибки предыдущей правящей коалиции, которая завела страну в тупик, оказывая помощь киевским властям. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью "Известиям".

"О новом кабинете министров будем судить по делам, а не по предвыборной риторике. Рассчитываем, что в Берлине сделают определенные выводы и не захотят повторять ошибки предыдущей коалиции, - указал он. - Всем очевидно, что провозглашенная "смена эпох" применительно к России не просто провалилась, но и завела Германию в тупик. Попытки нанести РФ "стратегическое поражение", дестабилизировать ее изнутри, задушить санкциями, ставить ультиматумы - все это не работает. Интересы России придется учитывать".

"Могу повторить, что мы готовы работать с правительством, со всеми легитимными политическими силами ФРГ, которые представляют немецких избирателей, кого выбрал немецкий народ. "Сжигание мостов", прекращение диалога, высылки, закрытие дипломатических представительств, отказ от уникальных форматов двустороннего сотрудничества - не наш путь. Ломать не строить", - продолжил дипломат.

Словосочетание "смена эпох" (Zeitenwende) активно используется в немецких СМИ после начала спецоперации. Этот термин Олаф Шольц употребил, выступая в Бундестаге в конце февраля 2022 года. Под ним понимается помощь киевским властям и усиление обороноспособности ФРГ. Словосочетание сейчас ассоциируется в ФРГ с нынешней ситуацией на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.04 06:53
  • 1
В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway
  • 17.04 06:52
  • 8422
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.04 06:33
  • 0
Ответ на "Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)"
  • 17.04 02:04
  • 0
Ответ на " Названа новая задача Су-35С"
  • 17.04 01:58
  • 1
Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)
  • 16.04 15:59
  • 1
Последний из могикан и летающие "китайцы": чем разочаровывают самолеты США 6-го поколения
  • 16.04 15:54
  • 1
Названа способная повлиять на ход СВО российская разработка
  • 16.04 15:43
  • 1
Управляемый из Москвы FPV-дрон «Овод» поразил объект ВСУ в ДНР
  • 16.04 13:54
  • 1474
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.04 02:04
  • 3
Названа новая задача Су-35С
  • 16.04 01:46
  • 4
Последнее китайское: в КНР испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36
  • 15.04 22:05
  • 1
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 15.04 21:30
  • 0
Причина провалов (скажу мягче - фатальных слабостей) западной военной аналитики (и не только "публичной").
  • 15.04 20:15
  • 1
«DEFENDER 25»: начало
  • 15.04 17:19
  • 0
Цена политических решений в Польше