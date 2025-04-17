Посол РФ заявил, что курс поддержки Киева завел ФРГ в тупик

Сергей Нечаев добавил, что Москва будет судить о новом кабинете министров Германии "по делам, а не по предвыборной риторике"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что новое правительство Германии не станет повторять ошибки предыдущей правящей коалиции, которая завела страну в тупик, оказывая помощь киевским властям. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью "Известиям".

"О новом кабинете министров будем судить по делам, а не по предвыборной риторике. Рассчитываем, что в Берлине сделают определенные выводы и не захотят повторять ошибки предыдущей коалиции, - указал он. - Всем очевидно, что провозглашенная "смена эпох" применительно к России не просто провалилась, но и завела Германию в тупик. Попытки нанести РФ "стратегическое поражение", дестабилизировать ее изнутри, задушить санкциями, ставить ультиматумы - все это не работает. Интересы России придется учитывать".

"Могу повторить, что мы готовы работать с правительством, со всеми легитимными политическими силами ФРГ, которые представляют немецких избирателей, кого выбрал немецкий народ. "Сжигание мостов", прекращение диалога, высылки, закрытие дипломатических представительств, отказ от уникальных форматов двустороннего сотрудничества - не наш путь. Ломать не строить", - продолжил дипломат.

Словосочетание "смена эпох" (Zeitenwende) активно используется в немецких СМИ после начала спецоперации. Этот термин Олаф Шольц употребил, выступая в Бундестаге в конце февраля 2022 года. Под ним понимается помощь киевским властям и усиление обороноспособности ФРГ. Словосочетание сейчас ассоциируется в ФРГ с нынешней ситуацией на Украине.