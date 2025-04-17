Стало известно о несовместимости корабля Starship и станции Gateway

ArsTechnica: Лунная станция Gateway не предназначена для работы со Starship

Перспективная окололунная посещаемая станция Gateway не предназначена для работы с создаваемым многоразовым кораблем Starship. Об этом стало известно обозревателю издания ArsTechnica Стивену Кларку.

«На самом деле, стыковка Starship с Gateway представляет свой собственный набор проблем. Двигатели Gateway не были разработаны для поддержания стабильности станции с прикрепленным к ней массивным космическим кораблем вроде Starship», — говорится в публикации.

По оценке Кларка, «Gateway не только не нужен, но и препятствует целям НАСА» в освоении Луны и пространства вокруг нее.

Ранее портал сообщил, что компания SpaceX планирует второй раз отправить в полет ускоритель Super Heavy с обозначением Booster 14 — первую ступень перспективной многоразовой транспортной системы Starship.

В марте издание SpaceNews сообщило, что НАСА разрешило использовать перспективную многоразовую транспортную систему Starship компании SpaceX для запуска своих научных аппаратов.