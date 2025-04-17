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Военное обозрение

На Украине заявили о проведении испытания 70 различных наземных роботизированных комплексов

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине заявили, что проведены испытания 70 различных моделей наземных роботизированных комплексов (НРК), произведенных 50 компаниями ВПК этой страны.

В ходе испытаний наземные беспилотники преодолевали дистанцию до 10 километров, проходили проверки на грузоподъемность и соответствие заявленным техническим характеристикам. Для проведения тестирования были обеспечены максимально сложные условия — с неизвестными заранее маршрутами и воздействием средств радиоэлектронной борьбы на переменных частотах.

Источник изображения: topwar.ru

Основным преимуществом наземных дронов над БПЛА является значительно большая грузоподъемность, благодаря чему аппарат способен выполнять некоторые специфические задачи. Если даже самые большие БПЛА не способны переносить грузы тяжелее 40 килограммов, то некоторые наземные могут транспортировать сотни килограммов. При этом для эффективного использования НРК на дальних дистанциях требуются специальные решения в сфере связи и проходимости, обусловленные наличием на суше препятствий.

Стоит отметить, что, вероятнее всего, производственные мощности украинских компаний, выпускающих наземные беспилотники, вряд ли позволяют наладить массовое производство НРК, поскольку из опасений стать целью атак ВС РФ изготовление подобного оборудования происходит в полукустарных условиях, в мелких цехах. Однако, несмотря на это, опасно игнорировать появление на вооружении противника новых видов вооружений и военной техники.

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