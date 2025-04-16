«DEFENDER 25»: начало

В период с 11 мая по 24 июня т.г. Европейским командованием США спланировано проведение серии учений ВС США в Европе «DEFENDER 25». Отметим, что мероприятие состоит из трех этапов.

Так, с 10 апреля т.г. США приступили к переброске и развертыванию сил и средств для участия в серии учений на территории Албании, Болгарии, Хорватии, Чехии, Финляндии, Греции, Венгрии, Косово, Латвии, Литвы, Черногории, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Швеции. Всего более 25 стран НАТО и партнеров.

После переброски в Европу американские войска примут участие в трех крупных учениях: «Swift Response 25», «Immediate Response 25» и «Sabre Guardian 25» с общей численностью около 25 тыс. военнослужащих.

1-й этап с 11 по 31 мая – учения «Swift Response 25»

Особенностью является пять практически одновременных воздушно-десантных операций на территории Финляндии, Норвегии, Латвии, Литвы и Швеции.

2-й этап с 26 мая по 9 июня – учения «Immediate Response 25»

Будет проходить на территории восьми стран, включая Албанию, Болгарию, Хорватию, Грецию, Косово, Черногорию, Северную Македонию и Словакию. В данных маневрах около 12 тыс. военнослужащих отработают вопросы применение сил и средств в различных условиях обстановки.

3-й этап с 9 по 24 июня – учения «Sabre Guardian 25»

В свою очередь, в ходе учения, спланированного на территории Чехии, Венгрии и Румынии с участием около 10 тыс. военнослужащих, будут отработаны вопросы переброски подразделений в районы боевого предназначения и проведения боевых стрельб из различного вооружения.

Вместе с тем, основное внимание будет уделено вопросам военной мобильности. Поскольку страны ЕС не могут быстро перебрасывать войска и тяжелую технику внутри союза при конфликте, несмотря на миллиардные инвестиции в оборону. Процесс осложняется административными проволочками, проблемами с инфраструктурой и нехваткой транспортных мощностей.

Николай Крылов