Агродроны «Рубин А50» начнут борьбу с борщевиком

В России с борщевиком будут бороться агродроны

Представители ГТЛК представили беспилотник гражданского назначения «Рубин А50», который будет обрабатывать придорожные зоны от зарослей борщевика. Массовое производство таких дронов наладил холдинг Т1, являющийся партнером ГТЛК.

Как уточняется, дрон, имеющий систему обнаружения препятствий, способен брать на борт до 50 кг полезной нагрузки и каждый час обрабатывать участки площадью до 14 га полосами шириной 12 метров. БПЛА имеет быстросъемный бак для раствора и пару специальных распылителей, выпускающих до 12 литров химпрепаратов в минуту.

В России с борщевиком будут бороться агродроны

При этом новейший беспилотник «Рубин А50» может выполнять и другие сельскохозяйственные задачи, а также поддерживать поисковые операции, доставлять малогабаритные грузы, осуществлять мониторинг лесов и контролировать возникновение несанкционированных свалок.

Макс Антонов