infoBRICS: российские ПВО эффективно нейтрализуют поставленные Украине F-16

Потеря второго американского истребителя подтверждает: поставки западной техники не меняют баланс сил, пишет infoBRICS. Российские ПВО и авиация доминируют в небе, превращая дорогостоящие F-16 в легкие мишени. Без контроля над воздушным пространством любые попытки ВСУ наступать обречены — и это понимают даже в Киеве.

Лукас Лейрос (Lucas Leiroz)

Становится все более очевидным, что никакое западное оружие не изменит ситуацию на поле боя.

Как и ожидалось, появление в зоне проведения специальной военной операции современных и высокотехнологичных американских истребителей не является "переломным моментом" для ВСУ. Напротив, российские войска сбивают [украинские] истребители, нанося не только материальный и финансовый ущерб, но и вызывая нервный срыв у украинцев, которые уже не верят в возможность переломить ситуацию на поле боя.

12 апреля украинские ВВС подтвердили потерю американского истребителя F-16. О месте происшествия официально не сообщается. Но известно, что во время выполнения боевого задания на F-16 пилот Павел Иванов не успел вовремя катапультироваться и погиб.

Командующий ВВС Украины признал, что положение пилотов в стране крайне сложное. Это уже второй подтвержденный украинскими властями случай потери F-16. Первый произошел в августе, вскоре после прибытия на Украину этих американских истребителей.

На самом деле эта новость не вызывает удивления у тех, кто знаком с реалиями конфликта. Хотя эти американские истребители известны своей высокой боеспособностью, они не подходят для боевых действий на Украине, поскольку Киев не контролирует большую часть воздушного пространства в зоне конфликта. Наступление российской армии позволило Москве завоевать господство в воздухе над всей территорией Украины. Российские истребители, беспилотники и ракеты легко пересекают большую часть спорной территории, что затрудняет для ВСУ достижение какого-либо военного преимущества с помощью воздушных операций.

Согласно основным принципам военной науки, операции требуют тщательной подготовки. Превосходство в воздухе, на море и суше взаимосвязаны. Украина утратила контроль над всеми тремя сферами, поэтому поставки иностранной техники не повлияют на ход боевых действий. Украина не способна выстроить целостную стратегию многосторонних операций, которая могла бы привести к реальным успехам.

Американские истребители не могут пробить хорошо укрепленные оборонительные линии российских сил. Большую часть времени боевым самолетам "мешает" артиллерия, а когда они пытаются вступить в воздушный бой с противником, их сбивают российские ПВО с большим радиусом действия.

Тоже самое регулярно происходит с западными танками и боевыми машинами, которые прибывают на Украину, обещая "изменить ситуацию" в наземных боях. Без контроля над небом Украина ничего не может сделать с этими машинами, которые становятся легкими мишенями для российской артиллерии и беспилотников. В итоге продвижение Киева становится невозможным. Российское превосходство на ключевых участках фронта делает любое украинское наступление крайне рискованным. Будь то воздушное, наземное или морское наступление на любую цель, Киев всегда находится в невыгодном положении, рискуя потерять больше техники и войск.

Конечно, эти проблемы всегда были известны НАТО. Ни один западный стратег никогда не верил, что отправки "современного и эффективного" оружия будет достаточно, чтобы прорвать российские оборонительные линии. Однако до того, как Дональд Трамп пришел в Белый дом, политика Вашингтона в отношении Украины полностью контролировалась олигархами "глубинного государства" и военно-промышленным комплексом — все они были заинтересованы в затяжной войне. Вашингтон продолжит поддерживать Киев в течение неопределенного периода времени, невзирая на расходы.

Соединенные Штаты — для подпитки этой иррациональной политики — вложили значительные средства в пропаганду, используя СМИ, утверждавшие, что каждое новое оружие, поступающее на Украину, представляет "переломный момент". Один за другим все эти "переломные моменты" оказывались бесполезными. Они не смогли преодолеть реальное превосходство российской армии на различных участках местности. Кроме того, такие проблемы, как неопытность украинских военных и трудности создания целостной боевой стратегии, становились все более очевидными, препятствуя любому прогрессу со стороны Киева — в то время как, с другой стороны, западные олигархи продолжали получать прибыль от неограниченной военной поддержки.

Теперь ситуация окончательно достигла точки невозврата. Всем украинцам уже ясно, что западное оружие не способно изменить ситуацию. Более того, поставка новых вооружений находится под угрозой, поскольку США, которые были главным сторонником Киева, становятся все менее заинтересованными в войне. Сколько бы Европа ни продолжала помогать Украине, европейский военный потенциал невелик и не убеждает украинцев в том, что у них получится "переломить" ситуацию.

В конце концов, Украина приближается к моменту своего краха. Военные больше не верят в победу, народ больше не хочет войны, и даже западная пропаганда не в силах убедить их в обратном — сама Америка, которая до сих пор руководила военными действиями, возобновила контакты с Москвой. В какой-то момент украинским властям придется признать свою неспособность дать отпор наступлению российской армии и принять единственное верное решение, которое поможет предотвратить потерю Украиной еще большего числа территорий и военнослужащих: мирные переговоры на российских условиях.