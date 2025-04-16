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Болгарское правительство передумало продавать Украине реакторы ВВЭР-1000, изначально изготовленные в России для атомной электростанции «Белене». Об этом на встрече с журналистами заявил болгарский вице-премьер Атанас Зафиров.

Зафиров подчеркнул, что реакторы для АЭС являются одним из ключевых активов Болгарии, обеспечивающим ее энергетическую безопасность и экономическую независимость. Он также уточнил, что соответствующее решение будет представлено на рассмотрение парламента страны.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал ранее одобренный Верховной радой закон о приобретении в Болгарии реакторов для Хмельницкой АЭС. Предполагалось, что сумма сделки составит около одного миллиарда долларов.

Российские реакторы ВВЭР-1000 остались в Болгарии после отказа Софии от планов строительства АЭС «Белене». Возглавлявший в то время правительство страны Николай Денков в конце 2023 года заявил о намерении продать реакторы Украине. В результате продажи Украине двух реакторов, четырех парогенераторов и четырех циркуляционных насосов предполагалось возместить ранее понесенные Софией расходы в размере около 600 миллионов евро. Планировалось, что закупленные в Болгарии российские реакторы будут работать на топливе Westinghouse.

Несмотря на то, что все энергоблоки украинских АЭС спроектированы с учетом использования топливных сборок производства российской компании «ТВЭЛ», в марте 2022 года украинские власти приняли решение о переходе на ядерное топливо американской компании Westinghouse.